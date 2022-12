Tecnologia Notebooks rápidos: veja lista para trabalhar e estudar

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Modelos 2 em 1, processadores mais poderosos e mais memória ampliam os recursos dos portáteis. (Foto: Reprodução)

Gastar um pouco mais na compra de um notebook é uma escolha que compensa a longo prazo. Com configurações e recursos mais avançados, o portátil realiza tarefas de forma mais rápida, seja para estudar, trabalhar e jogar. E, com especificações de maior desempenho, o notebook demora mais para começar a apresentar lentidão do sistema ou aplicativos.

Site especializado selecionou 5 notebooks dessa categoria de produtos mais avançados. Tem até modelos com tela sensível ao toque e que se transformam em tablet. Os notebooks da lista têm webcam integrada e Windows instalado. Os preços, porém, são um pouco mais altos: ficavam em torno de R$ 8.000 na primeira semana de dezembro nas lojas on-line consultadas.

Acer Spin 3

O Acer Spin 3 é um notebook que vira tablet, já que a tela sensível ao toque gira 360 graus – o chamado 2 em 1. Ele vem com uma caneta para anotações direto no display no modo prancheta.

O portátil vem com tela de 14″ com resolução Full HD, processador Intel Core i5 de 12ª geração (a mais recente), 8 GB de RAM e 512 GB de armazenamento SSD.

Conta ainda com duas portas USB-C, uma HDMI, uma USB-A, conector de fone de ouvido e leitor de cartões. Pesa 1,5 kg. Nas lojas on-line, o modelo da Acer era vendido por R$ 8.000 em dezembro.

Apple MacBook Air (M1)

O MacBook Air (M1) faz parte da primeira geração de notebooks com processador desenvolvido pela Apple, o M1 (veja o teste). Pesa somente 1,2 kg, um dos mais leves na lista.

O modelo vem com 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento SSD e tela de 13 polegadas (resolução “retina” de 2560 x 1600). Roda Mac OS X “Ventura”, versão mais recente do sistema operacional da Apple.

Nas conexões, é um modelo com poucas opções: tem apenas duas portas USB-C e a entrada do fone de ouvido. Em dezembro, o notebook era vendido por R$ 8.000 nas lojas da internet.

Asus VivoBook X513EA

O Asus VivoBook X513EA vem com espaço de sobra: 16 GB de RAM e 1 TB (terabyte) de armazenamento híbrido que combina HD e SSD.

O modelo, que pesa 1,7 kg, conta ainda com processador Intel Core i7 (11ª geração), tela de 15,6″ Full HD e placa de vídeo Intel Iris Xe.

Nas conexões, conta com uma porta USB-C, três USB-A, uma HDMI, leitor de cartão padrão microSD e entrada para fone de ouvido. Nas lojas on-line, seu preço era de R$ 8.000 em dezembro.

Dell Latitude 3420

Já o Dell Latitude 3420 também era vendido na faixa dos R$ 8.000 nas lojas da internet em dezembro. Sua configuração inclui processador Intel Core i7 (11ª geração), 32 GB de RAM, armazenamento SSD de 1 TB e placa de vídeo integrada Intel Iris Xe.

Nas conexões, são uma porta USB-C, três USB-A, uma HDMI, um Ethernet (RJ45) e entrada para fone de ouvido. A tela é de 14″ com resolução HD e o modelo pesa 1,5 kg.

Dell Inspiron 15

O Dell Inspiron 15 é outro notebook com configuração avançada: vem com processador Intel Core i7, 16 GB de RAM e placa de vídeo dedicada NVidia GeForce MX450.

A tela é de 15″ com resolução Full HD e o portátil pesa 1,6 kg. O notebook tem duas portas USB 3.2, uma USB-C e uma porta HDMI para monitores/TVs, além de entrada para cartões de memória padrão SD. Seu preço era de R$ 6.500 nas lojas on-line em dezembro.

