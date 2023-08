Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 2 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Deputado Leonel Radde (PT). (Foto: Divulgação/Câmara de Vereadores)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Repasses à Segurança

O parlamento gaúcho aprovou nesta terça-feira dois projetos que alteram o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do RS. O primeiro, do deputado Delegado Zucco (Republicanos), permite ao Estado repassar recursos da iniciativa para aquisição de veículos e equipamentos para as guardas municipais, desde que realizem ações em parceria com os órgãos estaduais de segurança. O segundo projeto, de autoria da deputada Delegada Nadine (PSDB), permite a compensação de ICMS por empresas que contribuem para reformas, ampliações e melhorias em prédios e áreas ocupadas por serviços relacionados à segurança pública.

Desmonte da polícia

O deputado Leonel Radde (PT) criticou o governador Eduardo Leite na tribuna da Assembleia nesta terça-feira em relação ao que chamou de “desmonte” do governo estadual em relação à Polícia Civil gaúcha. Ele afirmou que a preocupação do governador é a sua pré-candidatura à presidência da República, utilizando-se para isso de “propaganda falsa no que diz respeito à segurança da população gaúcha”. O parlamentar anunciou ainda que a categoria realizará uma paralisação entre os dias 8 e 9 de agosto para denunciar o tratamento que a gestão estadual vem dando à corporação.

Falhas na Educação

O governo de Eduardo Leite foi também criticado pela deputada Sofia Cavedon (PT) na tribuna, que afirmou nesta terça-feira que apesar da educação ser prioridade da gestão estadual nas “propagandas”, a realidade é diferente. Ela destacou que a Comissão de Educação, a qual preside, recebeu relato de professores da escola Emilio Sander, de São Leopoldo, a qual enfrenta problemas estruturais na fiação elétrica e nos telhados, além da falta de professores em áreas prioritárias. A parlamentar criticou ainda a intenção do governador em enxugar os contratos temporários vigentes e aumentar as vagas que estão faltando na rede estadual.

Defesa civil

O deputado Capitão Martim (Republicanos) propôs na Assembleia gaúcha a instalação de uma Frente Parlamentar em apoio às Defesas Civis municipais para promoção e fortalecimento das ações dos órgãos do segmento em todo o RS. O parlamentar afirma que visa garantir uma resposta eficiente para desastres naturais além de situações de emergência de diferentes naturezas, promovendo ações de melhoria das capacidades e recursos dos órgãos municipais. “Sabemos que o clima aqui no Rio Grande do Sul é um dos mais adversos do mundo. Temos ventos de mais de 100 km/h, inundações, secas e estiagem. Nesse sentido, acredito que a Defesa Civil de cada município deva ter protocolos alinhados e padronizados para contribuir não só no auxílio à população em caso de desastres naturais, como preparar a população frente às dificuldades”, destaca o parlamentar.

Silvicultura gaúcha

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado realiza nesta quarta-feira uma audiência pública para discussão da nova proposta do Zoneamento Ambiental da Silvicultura do Estado do RS. Proposto pelos deputados petistas Jeferson Fernandes e Miguel Rossetto, o debate visa esclarecer dúvidas e ouvir representações de diferentes partes sobre o processo previsto para o Estado, apurando possíveis riscos ambientais. “Precisamos conhecer o mapa da silvicultura para visualizar o cenário de expansão da atividade em nosso estado” destaca Rossetto.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-alrs/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-08-02