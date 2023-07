Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 5 de julho de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Votação prorrogada

A votação da PEC dos Símbolos, proposta pelo deputado Rodrigo Lorenzoni (PL), foi novamente adiada nesta terça-feira. O projeto que institui a imutabilidade e proteção dos símbolos gaúchos teve sua análise prorrogada para o próximo dia 11 em função da falta de quórum para conclusão da avaliação do texto. O avanço da medida foi enfraquecido a partir da retirada de uma emenda do deputado Luiz Marenco (PDT), a qual previa a realização de um referendo popular antes de qualquer alteração nos símbolos. Após a retirada, Guilherme Pasin (PP), acompanhado de 24 parlamentares, apresentou uma nova emenda de teor semelhante ao projeto.

Tumulto no plenário

Como já era esperado, a retomada da análise da PEC que trata da imutabilidade dos símbolos oficiais do Estado gerou intensa movimentação no parlamento gaúcho. As galerias do Plenário 20 de Setembro foram lotadas de manifestantes contrários e favoráveis à medida, causando certo tumulto. Antes mesmo do cumprimento da Ordem do Dia, a sessão teve de ser momentaneamente suspensa em função da exaltação de ânimos dos presentes. Além das manifestações de civis, parlamentares apoiadores e opositores do projeto se posicionaram sobre o texto na tribuna.

Folclore gaúcho

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que determina a criação da semana estadual do Folclore no RS. Proposta pelo deputado Neri, o Carteiro (PSDB), a medida visa difundir e preservar a cultura popular, assegurando a identidade social das comunidades através das manifestações individuais e coletivas, em sintonia com as sugestões da Unesco. A celebração será realizada anualmente na semana do dia 22 de agosto, Dia Internacional do Folclore.

Turismo em Viamão

O deputado Professor Bonatto (PSDB) conduziu o período do Grande Expediente da sessão plenária nesta terça-feira, abordando a temática “Viamão e o turismo no Rio Grande do Sul: as potencialidades turísticas em Viamão e Região Metropolitana”. O parlamentar defende que o município gaúcho tem capacidade promissora de se tornar destino turístico, destacando seu ambiente de riquezas históricas, naturais e culturais, que de acordo com ele pode atrair olhares e investimentos. “Se hoje podemos estar aqui, falando sobre as potencialidades do turismo no município, é porque temos pessoas que há muito tempo escolheram trocar a vida em grandes centros para investir em Viamão. Acreditaram que nessa terra era possível fazer diferente, que essa terra é fértil, é rica e que deve ser vista por milhares de pessoas”, aponta Bonatto.

Elevação de comarca

O Poder Judiciário apresentou na Assembleia gaúcha um projeto de lei que eleva a Comarca de Santo Ângelo para entrância final processual. Caso a proposta avance, o local passará a ser qualificado como polo regional da Justiça, dinamizando o trabalho de advogados e demandantes. O projeto prevê ainda a elevação das comarcas de Bagé, Canoas, Erechim, Gravataí, Novo Hamburgo, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo, Uruguaiana e Viamão.

Pesca esportiva

O deputado Eduardo Loureiro (PDT) liderou uma mobilização nesta segunda-feira de prefeitos e empreendedores de diferentes municípios gaúchos junto à secretária de Meio Ambiente Marjorie Kauffmann, para tratar da retomada de torneios de pesca esportiva do “dourado” no RS. O grupo alega que a atual proibição determinada a partir de uma portaria do IBAMA, a qual considera a espécie de peixe como ameaçada de extinção, não condiz com a realidade, e impede a realização de eventos em território gaúcho, os quais são permitidos em outros estados e países. “Muitos viajam até o Norte do Brasil e até mesmo atravessam a fronteira para atividades de lazer e turismo de pesca, deixando lá recursos que poderiam ficar aqui”, comenta Loureiro.

