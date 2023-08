Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 3 de agosto de 2023

A Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais na Assembleia gaúcha aprovou a realização de 12 audiências públicas nos municípios fronteiriços do RS. (Foto: Paulo Garcia/AL-RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Demandas da fronteira

A Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais na Assembleia gaúcha aprovou por unanimidade nesta quarta-feira a realização de 12 audiências públicas nos municípios fronteiriços do RS. Propostas pela deputada Adriana Lara (PL), as reuniões visam discutir o desenvolvimento, a integração regional e o fortalecimento do turismo nas cidades gaúchas próximas da fronteira. Ao final do ciclo de encontros nas Câmaras Municipais locais, previsto para novembro, o colegiado deve elaborar um documento com propostas de legislações que será encaminhado ao governo do estado e demais órgãos competentes.

Defesa das mulheres

A deputada Bruna Rodrigues (PCdoB) conduziu o Grande Expediente da sessão plenária do Parlamento gaúcho nesta quarta-feira abordando a temática “Agosto Lilás – Defender a vida e os direitos das mulheres!”. A parlamentar expôs dados sobre a violência, com destaque para números em relação às mulheres negras, grupo mais atingido, salientando problemas existentes relacionados a ataques físicos e psicológicos, ao racismo e às diferenças salariais que, segundo ela, aprofundam o cenário que aponta para a necessidade de se “avançar na luta”. Bruna defendeu ainda a criação da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres Gaúchas, mencionando que o RS é o quarto estado do Brasil que mais mata mulheres.

Crise na cardiologia

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia debateu nesta quarta-feira a situação de superlotação em hospitais com unidades de cardiologia em função da falta de stents, marca-passos e outros equipamentos cardiológicos. Proposta pelo deputado Dr. Thiago Duarte (União), a discussão abordou o represamento de pacientes em hospitais gaúchos com unidade de cardiologia, visando encontrar alternativas para o problema no Estado. “Essa carência é um problema criado no Sistema de Saúde, a partir da publicação da Portaria 3693/2021, do Ministério da Saúde, que reduziu o valor do repasse de oito insumos, especialmente os marca-passos e desfibriladores”, apontou o parlamentar.

Mineração e Carboquímica

A Frente Parlamentar da Mineração e do Polo Carboquímico na Região da Campanha será reinstalada nesta quinta-feira em uma solenidade realizada em Lavras do Sul. Presidido pelo deputado Paparico Bacchi (PL), o grupo busca criar um espaço de debate e articulação para questões relacionadas ao setor da mineração e carboquímica, que, de acordo com ele, desempenham um papel estratégico na economia gaúcha. “Em Lavras do Sul, há o pioneiro e importante projeto Três Estradas, que ao longo de uma década enfrenta o ‘trava e destrava’ nas instâncias dos poderes Executivo e Judiciário, impedindo o investimento de R$ 130 milhões para a produção de 300 mil toneladas ao ano de fosfato natural. O RS não pode perder a oportunidade de reduzir a dependência nacional que há na importação de fertilizantes, reduzindo os custos na produção de alimentos em diversas regiões, por meio da mineração, proporcionando mais economia ao consumidor final”, aponta Paparico.

Venda da Corsan

A deputada Sofia Cavedon (PT) tornou a criticar o processo de venda da Corsan ao grupo Aegea durante o tempo da bancada do seu partido na Assembleia nesta quarta-feira, referindo o ato unitário dos partidos de esquerda, movimentos sociais e sindicais pela anulação do leilão da empresa. Ela destacou que a ação é embasada a partir de diferentes elementos do processo de desestatização, com destaque para o voto da relatora no TCE da Primeira Câmara, que permanece em debate. Ela mencionou ainda as supostas irregularidades e suspeitas envolvidas no processo, como a desvalorização da companhia em função do baixo preço pelo qual foi leiloada.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-08-03