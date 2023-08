Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 14 de agosto de 2023

Deputado Luiz Marenco (PDT). (Foto: divulgação/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Pontos comuns

O presidente da Assembleia gaúcha, deputado Vilmar Zanchin (MDB), destacou durante a abertura da 6ª edição do Movimento pela Educação – Vamos Debater Juntos, o papel da educação como único caminho de garantia de um futuro melhor para a sociedade. O parlamentar destacou que os seminários regionais que vêm sendo realizados através da iniciativa em diferentes lugares do RS já têm apresentado pontos em comum, mencionando a aprendizagem na idade certa, incremento da escola em tempo integral, o ensino profissionalizante e a valorização da carreira dos docentes. “São temas importantes e, eu diria, definidores para resolver os gargalos que temos na educação e, principalmente, para pavimentar o caminho para um futuro melhor, sobretudo para as crianças e jovens no Rio Grande do Sul”, destacou o deputado.

Universidades comunitárias

A Comissão Especial das Universidades Comunitárias realiza nesta segunda-feira uma audiência pública na Universidade Franciscana, em Santa Maria, para tratar do papel das universidades comunitárias e a facilitação do acesso ao ensino superior. O encontro integra o conjunto de 13 reuniões em diferentes instituições gaúchas para evidenciar a importância do papel de universidades do gênero e seu papel, possibilitando que agentes envolvidos no meio universitário apresentem suas vivências.

Rodovias concedidas

A sessão plenária da Assembleia gaúcha nesta terça-feira será integrada pela votação do relatório final da Comissão Especial sobre a Situação das Rodovias Concedidas no RS. O grupo, proposto pelo deputado Luiz Marenco (PDT), foi criado para permitir um espaço técnico de oitiva das comunidades para apurar as dificuldades que enfrentam nas rodovias gaúchas, com destaque para pedágios e questões relacionadas à duplicação das vias, além de promover a melhora do fluxo rodoviário para circulação de veículos e escoamento da produção gaúcha.

Falta de energia

A audiência, proposta pelo deputado Adolfo Brito, foi aprovada na Comissão Mista Permanente de Defesa do Consumidor, Contribuinte e Participação Legislativa Popular promoveu uma audiência pública em Encruzilhada do Sul para discutir o fornecimento de energia elétrica na região do município. Moradores locais relataram diversos problemas no fornecimento de energia elétrica na cidade, apontando questões como quedas constantes na rede elétrica, demora na restituição do serviço após quedas, falta de comunicação da empresa com os clientes e a burocracia para a realização de serviços.

Crítica ideológica

O projeto de lei que inclui no Calendário Oficial do Estado o dia 5 de março como “Dia Estadual em Memória das Vítimas do Comunismo” teve aprovação da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O deputado Prof. Claudio Branchieri, autor do projeto, alega que a iniciativa busca conscientizar a população sobre o que chama de “crimes cometidos por regimes de governo totalitários que adotaram a ideologia comunista”, comparando a postura política à ideologia nazista. “Focados numa visão romantizada de uma leitura parcial de Marx, desenvolveram um discurso palatável, agradável aos ouvidos, como por exemplo, a defesa de direitos das minorias, bem como a defesa da promoção da igualdade, tudo com o fim precípuo de tomar o poder pelo poder”, destaca o parlamentar ao comentar sobre adeptos da teoria.

