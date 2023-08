Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

A deputada Laura Sito (PT) recebeu uma homenagem da Secretaria Nacional de Juventude. (Foto: Facebook/Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Consórcio interestadual

O Parlamento gaúcho vota nesta terça-feira o projeto de lei que trata da ratificação do Protocolo de Intenções celebrado entre as unidades federativas do Consórcio Interestadual para enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas no Brasil. O grupo visa atuar na convergência de soluções regionais junto aos órgãos federais, pontuando ações de conservação ambiental, de fortalecimento econômico e social das comunidades mais vulneráveis às mudanças bruscas no clima, buscando a construção de políticas públicas federais sobre a temática.

Homenagem na Câmara

A deputada Laura Sito (PT) recebeu uma homenagem da Secretaria Nacional de Juventude durante a audiência pública “Juventude Negra Viva: os desafios da construção de políticas públicas para a juventude negra no país” na Câmara dos Deputados. No encontro, promovido pela Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Casa Legislativa Federal na quinta-feira, a parlamentar recebeu o agraciamento a partir do reconhecimento de sua “força, coragem e resistência” na luta e defesa dos direitos humanos para a população em questão. Ao discursar na reunião, Laura afirmou que é difícil viver na região sul a partir da extrema segregação e violência, principalmente quando o quesito é racial, mas destacou sua felicidade em poder integrar as discussões sobre um tema considerado de ampla importância por ela.

Movimento pela Legalidade

A Assembleia gaúcha realiza na sexta-feira uma Sessão Solene Alusiva ao Movimento Cívico pela Legalidade, liderado pelo ex-governador gaúcho, Leonel Brizola, em 1961. À época, o líder estadual promoveu a iniciativa para garantir a posse do então vice-presidente João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros. O episódio é considerado uma das maiores e mais radicais mobilizações cívicas do RS e do Brasil, o qual impediu a antecipação do golpe militar de 1964 no país.

Trecho da morte

O deputado Issur Koch (PP), viajou à sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em Brasília, para solicitar, ao lado de lideranças empresariais, o reforço de pleitos apresentados à Superintendência Regional do órgão na semana passada pela Associação dos Municípios do Vale Germânico, no RS. O parlamentar abordou pautas relacionadas às melhorias no chamado “trecho da morte” da BR-116, localizado entre Novo Hamburgo e Dois Irmãos.“Nosso pedido foi para que fosse dado o suporte necessário, inclusive com recursos, para que essas obras mais urgentes, principalmente de iluminação e sinalização, fossem feitas com brevidade. Solicitamos, também, a implantação de um sinalizador de velocidade para alertar os motoristas quanto à velocidade da via. A intenção deste equipamento, semelhante a um redutor de velocidade, é que ele atue de forma educativa, sem multar, mas que chame atenção para o excesso de velocidade na pista”, aponta o deputado.

Frente evangélica

A Frente Parlamentar Evangélica da Assembleia gaúcha será instalada nesta segunda-feira na Casa, a partir de proposição do deputado Airton Lima (Podemos). O grupo, que será presidido pelo parlamentar, visa reunir lideranças e deputados integrados ao segmento religioso, buscando a construção de um ponto de representatividade à defesa de valores compartilhados pela população evangélica em meio a políticas públicas, propostas do governo e discussões de questões sociais.

