Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 29 de agosto de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Denúncias no SAMU

O deputado Matheus Gomes (PSOL) protocolou nesta segunda-feira na Assembleia gaúcha um requerimento de convocação da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, para apresentar justificativas sobre denúncias relacionadas a irregularidades nas escalas de médicos do SAMU no RS. O parlamentar aponta que médicos reguladores estariam estruturando escalas próprias com cumprimento insuficiente das horas de trabalho devidas com o aval e conhecimento de gestores do serviço. “A prioridade de Eduardo Leite tem que ser a população gaúcha, por isso convocamos a secretária de saúde para prestar explicações na Assembleia Legislativa. A população quer respostas com agilidade”, justificou Matheus.

Relações Brasil-China

A Câmara de Comércio Brasil-China Sul realiza nesta terça-feira, em parceria com a Frente Parlamentar Brasil-China presidida pelo deputado Jeferson Fernandes (PT) na Assembleia gaúcha, um seminário na Expointer sobre as relações bilaterais entre os países. A reunião deve promover a discussão e elaboração de alternativas conjuntas voltadas à ampliação do intercâmbio comercial e cultural de empresas e entidades brasileiras com os chineses. “Desde a instalação da Frente, fomos à China, conhecemos as potencialidades, que são muitas, e viemos buscando eliminar os entraves que impedem a ampliação dos negócios com este que é o principal parceiro comercial do RS. O mercado chinês é muito peculiar; e o Seminário é mais uma iniciativa importante a partir da qual esperamos avançar nesse processo”, afirma Jeferson.

Proteção no campo

O deputado Capitão Martim (Republicanos) defendeu a união do poder público e da sociedade civil para combater a violência no campo durante as discussões do Seminário Invasão Zero, promovido no final de semana pelo deputado federal Zucco (Republicanos-RS) em parceria com a Farsul. O parlamentar estadual destacou que apesar do momento ser alarmante para o setor que, de acordo com ele, vem sendo “demonizado pelo atual presidente”, o país vive um tempo de mudança com as iniciativas dos últimos meses. “O MST nunca havia sido tão exposto e as sementes para desmascarar os atos criminosos deste movimento estão sendo espalhadas por todo o país. Nunca o setor do agronegócio esteve tão unido e mobilizado na defesa de seus direitos”, apontou o parlamentar.

Homenagem

O vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia, deputado Zé Nunes (PT), entrega nesta sexta-feira a Medalha da 56ª Legislatura à Emater/RS-Ascar. O parlamentar afirma que a homenagem à entidade visa destacar sua trajetória de contribuição ao desenvolvimento do RS, contribuindo para o avanço da extensão rural do Estado. “A Emater/RS-Ascar está presente no cotidiano dos agricultores familiares e é a executora do serviço oficial de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social no Rio Grande do Sul. Ao longo de 68 anos, a instituição atende às demandas do público formado por agricultores e pecuaristas familiares, quilombolas, pescadores artesanais, indígenas e assentados. Portanto, a homenagem se justifica pela existência e importância da instituição”, afirma Zé Nunes.

Mormo no RS

A Comissão de Agricultura realiza nesta terça-feira, a partir de requerimento do deputado Rodrigo Lorenzoni (PL), uma audiência pública para tratar da situação do Mormo no Estado. A discussão ocorre a partir de uma nota divulgada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária em abril, na qual o órgão manifesta preocupação com os desdobramentos ocorridos em diversos casos da doença infecciosa em equinos no território gaúcho. “O motivo dessa audiência pública é que precisamos saber a real situação do Mormo no RS. A falta de dados nos faz crer que perdemos o controle da doença. Além de ser um enorme perigo à saúde da população, nosso rebanho de equinos estará em risco”, destaca o parlamentar.

