Colunistas Onyx afirma que ao assinar o acordo da Divida com a União, “Eduardo Leite sabe que errou”.

Por Flavio Pereira | 29 de agosto de 2023

Nos debates entre os então candidatos Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni, a repactuação da dívida com a União ganhou destaque. (Foto: Reprodução vídeo)

Uma das divergências pontuais que marcaram os debates da campanha eleitoral de 2022 entre Onyx Lorenzoni (PL) e o então candidato Eduardo Leite (PSDB) esteve centrada no Regime de Recuperação Fiscal, a renegociação da dívida com a União. Onyx divergia daquele modelo e Leite o defendia, justificando não ver outra alternativa. Agora, citado em uma entrevista do governador concedida à Zero Hora, onde ele – Eduardo Leite – admite que a situação fiscal do estado fica inviável sem uma revisão do acordo da dívida com a União, o tema ressuscitou, e Onyx reagiu em um vídeo que circula nas redes sociais. No vídeo, assinala que a entrevista do governador confirma que “eu tinha razão quando afirmei que o acordo assinado por ele não resolveria o problema do Rio Grande do Sul, servia apenas para que ele colocasse na sua biografia, para tentar se viabilizar como candidato a presidente”. Onyx Lorenzoni ficou incomodado por ser atacado pelo governador na entrevista e respondeu afirmando que “Eduardo sabe que errou, mas nunca admite seus erros. Sua prepotência e sua arrogância não permitem que ele olhe de verdade para os gaúchos”.

O que disse Eduardo Leite

Na entrevista à Zero Hora, respondendo sobre “como fica o cenário se não houver revisão das regras”, o governador Eduardo Leite disse que “aí se torna inviável por conta da redução da nossa receita. Não tem como cumprir os parâmetros. Foram R$ 3 bilhões, não foram R$ 3 mil nem R$ 3 milhões, foram R$ 3 bilhões de perda de arrecadação. O Estado gasta R$ 1,5 bilhão por mês com a folha de pagamento, então é como se nos tirassem dois meses de salário dos servidores em um Estado que até há pouco tempo estava atrasando salários.”

PP cede vagas ao PL e garante maioria da oposição na CPI do MST

A oposição começou a reagir à intervenção feita na CPI do MST pelo presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) que havia alterado a maioria, alinhado com o governo. Graças a uma manobra regimental da bancada do PP, preocupada com o desgaste do partido, a oposição voltou a ter maioria na Comissão Parlamentar de Inquérito do MST. O partido Progressistas (PP) enfrentou o governo e o poderoso Arthur Lira, e cedeu suas vagas na CPI para deputados do Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, o relator da CPI, deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), agora com maioria, deve propor o indiciamento de aliados do Palácio do Planalto. Diante da repercussão negativa da troca de deputados oposicionistas por governistas, o União Brasil também poderá substituir os deputados titulares pelos suplentes na comissão, consolidando a maioria da oposição, como ocorria na abertura dos trabalhos da CPI.

PP e Republicanos querem nomeações para ministérios, no mesmo dia

Enquanto isso, as alas governistas do PP e do Republicanos, que esperam ingressar no governo Lula graças às articulações do presidente da Câmara Arthur Lira, estão trabalhando para que que as nomeações dos seus ministros seja feita no mesmo momento pelo presidente Lula. Veem no anúncio simultâneo, uma forma de diluir o desgaste, que seria compartilhado ao mesmo tempo pelos dois partidos.

Empréstimo de R$ 3 bi do Banco do Brasil para Argentina financiar exportações

Já que ninguém empresta dinheiro para a falida Argentina, o governo Lula decidiu ontem liberar via Banco do Brasil, cerca de R$ 3 bilhões, a pretexto de financiar exportações. Brasil e Argentina chegaram a acordo de US$ 600 milhões para financiamento de exportações, disse o ministro argentino da Economia da Argentina, Sergio Massa, que se reuniu com o ministro Fernando Haddad (Fazenda) e com o presidente Lula em Brasília. O financiamento servirá para garantir que exportadores brasileiros escapem do calote e recebam pelas vendas.

Lula assina MP para “taxar os ricos”

Repetindo uma fórmula já aplicada pela ditadura da Venezuela, o governo Lula anunciou ontem uma Medida provisória para “taxar os ricos”. A medida prevê a cobrança de 15% a 20% sobre rendimentos de fundos exclusivos (com um cotista) e pretende alcançar cerca de 2,5 mil brasileiros com recursos aplicados nesses fundos, que acumulam R$ 756,8 bilhões responsáveis por 12,3% dos fundos no país. A medida alcança investidores com cotas a partir de R$ 10 milhões. Na semana que passou, Lula, com patrimônio declarado nas últimas eleições de R$ 7,4 milhões, afirmou na cerimônia de encerramento do Fórum Econômico Brasil-Angola em Luanda que “não pense que eu sou frustrado porque eu sou pobre, não.”

Jairo Jorge vai implantar sistema para reduzir filas no SUS

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, fez ontem um movimento importante para reduzir a fila de espera por atendimentos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele encaminhou à Câmara, o projeto que cria o sistema Canoas + Saúde que cria mecanismos para identificar situações como a de pacientes residentes na cidade que ainda esperam atendimento na fila do SUS, mas já realizaram os exames e consultas via convênio ou em clínicas particulares. Um sistema permitirá mapear a real necessidade de ampliação da oferta de consultas especializadas, exames e procedimentos cirúrgicos. A atualização dos dados dos pacientes residentes na cidade, assim que o projeto for aprovado, ocorrerá entre 1º de setembro e 30 de novembro. Nesse período, equipes da Secretaria Municipal da Saúde estarão atendendo em diversos pontos da cidade.

2023-08-29