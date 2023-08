Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 31 de agosto de 2023

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Fiscalização oliveira

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia promoveu uma audiência pública nesta quarta-feira para discutir a classificação do azeite de oliva importado em relação aos padrões técnicos nacionais exigidos. Lideranças do setor solicitaram a determinação de uma normativa relacionada à análise sensorial dos azeites importados, na sua maioria a granel e envasados no país, de modo a fiscalizar produtos inferiores vendidos a preços consideravelmente baixos, que prejudicam a competitividade dos produtos regionais de qualidade verificada. “Apresentamos um produto de qualidade, premiado no mundo inteiro, que é comparado na gôndola do supermercado a produtos inferiores e duvidosos. Sofremos uma concorrência predatória e desleal com os players internacionais”, destacou o presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes.

Agosto Lilás

A deputada Delegada Nadine (PSDB) coordenou nesta quarta-feira um diálogo sobre a conscientização no combate à violência contra a mulher, promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo Feminino e da Força da Mulher Gaúcha da Assembleia, no município de Cruz Alta. A reunião integra o conjunto de palestras promovidas pelo grupo no interior do Estado em alusão à campanha Agosto Lilás. “Depois de muito falar sobre números, indicadores e estatísticas que envolvem a violência contra a mulher, percebi que ainda mais importante é falar sobre uma mudança cultural. Precisamos dialogar sobre o empreendedorismo e o empoderamento feminino, além de fortalecer políticas públicas que auxiliem na conquista da independência financeira e psicológica de mulheres que sofreram e ainda sofrem com a violência”, destacou a parlamentar.

Juventude Negra Viva

A Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia gaúcha promoveu nesta quarta-feira uma audiência pública para discutir o Plano Juventude Negra Viva, do Ministério da Igualdade Racial, em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude. A discussão, realizada em todas as capitais do Brasil, busca contribuir com o documento voltado à redução da violência letal e as vulnerabilidades sociais enfrentadas pela juventude negra, além de combater o racismo estrutural. A inciativa busca ainda aprimorar a atuação do Estado no enfrentamento ao racismo institucional e na sensibilização dos agentes públicos.

Produtividade no campo

A Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização na Assembleia, presidida pelo deputado Felipe Camozzato (NOVO), promoveu uma reunião na Expointer nesta quarta-feira para debater questões relacionadas à produtividade no campo. O diretor da Secretaria de Agricultura do RS, Clair Kuhn, apresentou no encontro um panorama da atuação do governo estadual sobre a temática, e recebeu de lideranças representativas de diferentes setores, cobranças de avanços relacionadas ao setor de calagem e irrigação, voltadas ao avanço do agronegócio gaúcho.

Aprimoramento penal

O deputado Capitão Martim (Republicanos) realizou uma visita ao secretário estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana, buscando auxiliar na construção de soluções que contribuam para o aprimoramento do sistema penal do RS. O parlamentar apresentou uma série de projetos de sua autoria voltados à segurança e das unidades do segmento no Estado, defendendo a atuação paralela e conjunta entre o Parlamento e o Executivo para maior eficiência no setor. “Devemos atuar em conjunto para enfrentar os desafios e buscar melhorias que refletem na vida da sociedade como um todo. É papel dos deputados conhecer bem as estruturas para desempenhar com eficiência e exatidão seu mandato. Todos temos o poder de decidir e auxiliar na construção de um sistema que, senão ideal, o mais próximo possível disso”, destacou Martim.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2023-08-31