Por Bruno Laux | 6 de setembro de 2023

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Sessão suspensa

O Parlamento gaúcho suspendeu por acordo geral nesta terça-feira a suspensão da sessão plenária na Casa Legislativa na tarde desta terça-feira em função do grande volume de chuvas que atingiu os municípios do Estado nos últimos dias. Parlamentares gaúchos estão em cidades do interior para acompanhar os impactos do fenômeno climático e posteriormente auxiliar no fornecimento de apoio à população afetada. Um encontro entre os deputados e o chefe da Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, será agendado pelo líder do governo, Frederico Antunes (PP), para tratar da temática.

Armazenamento de água

A Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento gaúcho aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que visa garantir o fomento a novas barragens e açudes para dar condições ao enfrentamento da estiagem no RS. A ação busca dar celeridade ao processo de construção de obras de infraestrutura e armazenamento de água em locais de plantio por irrigação. “Agricultores e pecuaristas poderão captar água das chuvas ao longo do ano para poder abastecer sua produção”, aponta Zucco.

Pedágio surpresa

O deputado Airton Lima (Podemos) apresentou nesta terça-feira à Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia a demanda encaminhada pela prefeitura de Montenegro sobre a criação de um pedágio freeflow na cidade. O parlamentar relatou que o município se mostrou surpreso com a previsão do projeto, visto que a estrutura era inicialmente destinada à instalação em Capela de Santana. Airton propôs que o colegiado acione o Daer para cobrar explicações sobre a proposta.

Segurança nas escolas

A Comissão de Educação da Assembleia gaúcha segue distribuindo à Rede Estadual de Ensino a cartilha “Uma Escola democrática, segura e acolhedora” a partir da segunda edição da Jornada pela segurança nas escolas. A ação é uma iniciativa da presidente do colegiado, deputada Sofia Cavedon (PT), a qual visa envolver gestores da educação e da segurança, estudantes e educadores, produzindo escutas e construindo políticas que possam proteger as escolas da violência. “A Comissão de Educação tem realizado audiências públicas sobre alimentação escolar, monitoramento das obras nas escolas, a luta do piso, essas e outras ações fazem parte da construção de uma escola segura, com a ajuda de outros profissionais, como da segurança”, pontua a parlamentar.

Novo SESC

O deputado Valdeci Oliveira (PT) articulou uma reunião na terça-feira entre representantes de sindicatos da base da Fecomércio e entidades de classe de Santa Maria com o secretário do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, para tratar da construção de uma nova sede do SESC no município. A comitiva solicitou o avanço dos trâmites necessários para viabilizar a doação de uma área atualmente não ocupada do DAER para a instalação da nova unidade, que deve atender a comunidade vinculada ao setor com serviços de academia, restaurante, piscina térmica, atendimento nutricional, salas multiuso e demais serviços de cultura, esporte, assistência e lazer. “Saímos bem contentes, pois existe uma possibilidade real para que haja uma confluência de interesses”, pontuou Valdeci.

