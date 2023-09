Cláudio Humberto “Plantação” da reforma ministerial entra no 4º mês

Por Cláudio Humberto | 6 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Entraram no 4º mês em setembro as “plantações” do governo Lula (PT) sobre “iminente” reforma ministerial, enquanto faz parecer que é o “centrão” que o pressiona por cargos. As primeiras fake news sobre a “reforma” começaram a ser publicadas na última semana de maio. garantindo” seu anúncio a cada início de semana ou antes das viagens frequentes do petista. Após 101 dias tentando cooptar os partidos do centrão, Lula ainda não foi capaz de “prender o rabo” dessas siglas.

Cooptação difícil

O “presidencialismo de cooptação” de Lula, que gerou o Mensalão e o Petrolão, é uma deturpação do presidencialismo de coalizão de FHC.

Cargos para quê?

Lideranças do centrão esnobam ofertas de cargos porque hoje têm livre acesso ao Tesouro com orçamento e emendas impositivos.

Pré-impositivo

Deputados e senadores tinham que mendigar a liberação de emendas nos ministérios. Atualmente, basta o carimbo no Congresso.

Ainda resistem

Com dinheiro público à disposição e independentes, parlamentares ainda relutam em aceitar a “coleira” do governo. Querem ser “independentes”.

Voto secreto no STF: Lula prometeu “bode na sala”

Fontes do Planalto tentaram (5) proteger Lula da saraivada de críticas à sua defesa do “voto secreto”, em julgamentos no Supremo Tribunal Federal (STF), alegando que o presidente apenas “cumpriu promessa” a aliados na Corte de “soltar o bode na sala” para avaliar a repercussão. Ministros teriam se queixado a Lula que pagam preço elevado por atender a pauta do governo. Mudando entendimentos do próprio STF, anulando leis aprovadas no Congresso e até “alterando” a Constituição.

Sem “vida normal”

Uma alegação de ministros do STF, repetida por Lula, seria a dificuldade de levar “vida normal”, comparecendo a jantares e até a festas privadas.

Sorvete, nem pensar

O hábito de Celso de Mello de tomar sorvete em shopping é impensável hoje, e são raros os que vão a restaurantes sem tropa de guarda-costas.

Carona “humilhante”

Usar jatinhos da FAB na condição de “carona”, com medo de enfrentar voos de carreira, é para vários ministros uma condição “humilhante”.

Passando o cerol

Ana Moser fez um L e ganhou cargo de ministra do Esporte, mas só foi recebida duas vezes por Lula em oito meses. O terceiro encontro deve ser para receber o bilhete azul. Será substituída por eleitor de Bolsonaro.

CPI neles

Tem gente defendendo uma CPI para investigar a pizza com champanhe em que se transformou a CPI da Americanas, sem apontar responsáveis pela fraude bilionária e nem ouvir os poderosos os ricaços Jorge Paulo Lehman, Beto Sicupira e Marcel Teles, controladores da empresa.

Lacrolândia pressiona

Lula é vítima de pressão da lacrolândia que ele mesmo fomenta: o governo recebeu mais de 11 mil emails cobrando a indicação de ministra “negra e progressista” para o Supremo Tribunal Federal. Sem chances.

Obediência no currículo

Lula não se importa mais em atender cotas raciais, por exemplo, nas indicações para o STF. Fez boas escolhas nos primeiros governos e se “deu mal”, como diz a aliados. Lula 3 quer agora ministros obedientes.

Solução

Autor da PEC que endurece critérios para liberar dinheiro do BNDES, o deputado Mendonça Filho (União-PE) ironizou o lobby do governo. “Se o criar mais dois ministérios, quem sabe, consegue barrar a matéria”.

Explicação

O deputado Bibo Nunes (PL-RS) irá pedir à Comissão de Comunicação da Câmara para que o ministro Flávio Dino (Justiça) “esclareça atos e omissões” e deponha sobre o “apagão nas imagens do 8 de janeiro”.

Aposentou

Jarbas Vasconcelos (MDB-PE) anunciou que vai pendurar as chuteiras. O senador está afastado desde dezembro do ano passado para tratamento de saúde. Assume o suplente Fernando Dueire (MDB).

Escalada

Especialista em tributação, Murillo Torelli critica aumento da alíquota do PIS/Cofins sobre o diesel. Torelli lembra que, até janeiro, o aumento sobe de R$0,11 por litro, cobrado hoje, para R$0,35.

Pensando bem…

…votação às escondidas faz lembrar o temor de Tancredo Neves: “na decisão solitária do voto secreto, o homem trai”.

PODER SEM PUDOR

Papel que mudou tudo

Os boatos já tomavam Brasília, naquele 25 de agosto de 1961, quando o então ministro da Justiça de Jânio Quadros, Pedroso Horta, reunia-se a portas fechadas com o presidente do Congresso, senador Moura Andrade. Repórter atento e muito competente, Murilo Melo Filho estava no outro lado da porta, quando Pedroso Horta saiu do gabinete de Moura Andrade. “Murilo, veja se isto lhe interessa”, disse Horta, estendendo-lhe um papel. Era nada mais nada menos que a carta-renúncia de Jânio Quadros.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/plantacao-da-reforma-ministerial-entra-no-4o-mes/

“Plantação” da reforma ministerial entra no 4º mês

2023-09-06