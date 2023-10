Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 27 de outubro de 2023

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Sem merenda

A presidente da Comissão de Educação da Assembleia, deputada Sofia Cavedon (PT), discorreu sobre os problemas de recebimento de alimentos em escolas do RS que estão sem designação de funcionários e funcionárias para fazer a merenda e outros serviços. A parlamentar relatou que a demanda tem deixado alunos sem a alimentação escolar e atribui a questão à terceirização de serviços e emissão de contratos temporários pelo governo gaúcho. Sofia destacou ainda que o baixo salário pago aos profissionais, os quais executam um trabalho “exaustivo e de grande relevância”, contribui com o problema.

Acompanhamento de ações

A Comissão de Representação Externa para Acompanhar os Impactos das Enchentes no RS se reuniu nesta quinta-feira com prefeitos do Vale do Taquari e da Serra Gaúcha para definir o seu plano de trabalho. O grupo, coordenado pelo deputado Miguel Rossetto (PT), deve organizar uma metodologia para acompanhar os investimentos nas ações de mitigação dos incidentes climáticos, a partir da divisão em blocos de infraestrutura, humanitário e aplicação de recursos. O colegiado deve ainda visitar as regiões e tratar com o Executivo estadual sobre as iniciativas de apoio à população atingida pelas inundações.

Doutrinação ideológica

O deputado Capitão Martim (Republicanos) protocolou na Assembleia gaúcha o projeto de criação da Frente Parlamentar Contra a Doutrinação Ideológica no Ensino. O parlamentar afirma que os prejuízos causados aos alunos por professores que atuam com a intenção de imprimir seu viés político-ideológico precisam ser combatidos, e propõe que o grupo promova debates e ações para combater a influência ideológica no ambiente escolar. “Estamos vivendo uma violência ideológica no ensino. Não podemos permitir que as escolas sejam utilizadas como instrumento de uma causa menor que não a própria educação”, defende Martim.

Proteção sonora

A deputada Luciana Genro (PSOL) apresentou um projeto de lei no Parlamento gaúcho que prevê o fornecimento de protetores auriculares pelo governo do Estado aos estudantes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista. O texto determina a gratuidade do equipamento e sua aplicação para estudantes das redes pública e privada de ensino, contribuindo com a minimização do impacto de ruídos que afetam a hipersensibilidade a sons da população com TEA. “As pessoas com autismo têm hipersensibilidade sonora, ou seja, os barulhos altos as incomodam muito, e os protetores auriculares são grandes aliados nesse sentido, aumentando a qualidade de vida desta população”, aponta Luciana.

Denúncia de calúnia

O deputado Leonel Radde (PT) denunciou à Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado na Assembleia supostas ofensas que teriam sido proferidas contra ele pelo secretário-adjunto administrativo da Secretaria de Segurança de Porto Alegre, Gelson Luiz Guarda. O episódio teria ocorrido na terça-feira durante um seminário para debater a violência contra a mulher, no bairro Restinga, quando o parlamentar enviou uma assessora para acompanhar o evento. Na ocasião, Gelson teria apresentado comportamento agressivo contra a auxiliar de Radde, e proferido calúnias contra o parlamentar. “É muito grave quando os poderes acabam se utilizando do espaço que têm para fazer acusações levianas e destratar a representante de algum parlamentar por discordar da sua linha ideológica. O mais grave é isso acontecer em um seminário oficial da Prefeitura de Porto Alegre”, destacou o deputado.

Contra o aborto

O Parlamento gaúcho instalou nesta quinta-feira a Frente Parlamentar em Defesa da Vida Contra o Aborto. O grupo, presidido pela deputada Adriana Lara (PL), deve promover ações nos municípios contra a legalização do aborto, em paralelo ao que a parlamentar chama de “avanço da pauta abortista” no STF. “Esta pauta está sendo imposta aos cidadãos brasileiros”, defende a deputada.

