4 de novembro de 2023

A deputada Sofia Cavedon reiterou nas redes sociais a sua oposição à municipalização das escolas da Rede Estadual de Ensino.

Contra a municipalização

A presidente da Comissão de Educação da Assembleia gaúcha, deputada Sofia Cavedon (PT) reiterou nas redes sociais nesta sexta-feira a sua oposição à municipalização das escolas da Rede Estadual de Ensino. O colegiado promoveu uma audiência pública na terça-feira para tratar da temática, na qual comunidades escolares relataram o seu descontentamento com a medida articulada pelo governo gaúcho.

“Manifestem-se nas cidades, discutam na cidade, não só com o prefeito, com a Câmara Municipal, porque a cidade tem que decidir coletivamente se vai municipalizar. A municipalização não pode ser uma mera ‘prefeitualização’ de matrículas, se ela for acontecer, tem que ser resultado de um planejamento de cidade”, defendeu a parlamentar no encontro.

Venda da Corsan

O deputado Marcus Vinícius (PP) destacou nesta sexta-feira nas redes sociais o momento em que foi à tribuna da Assembleia nesta semana para reiterar que “o leilão da Corsan não foi anulado”. O parlamentar afirma que movimentos sociais e veículos de imprensa tentam “gerar tumulto e criar instabilidade econômica e jurídica”, salientando que o processo de desestatização ocorreu de forma legítima e democrática. Marcus preside a Frente Parlamentar de Infraestrutura no Parlamento gaúcho, a qual vem monitorando os projetos e investimentos executados pela Aegea, empresa que arrematou a Corsan em leilão.

Herói Rio-grandense

A Comissão de Educação da Assembleia aprovou nesta semana o parecer favorável ao projeto de lei que torna o líder quilombola Manoel Padeiro como primeiro herói rio-grandense. A proposta, de autoria da deputada Laura Sito (PT), altera uma lei que consolida a legislação estadual relativa a eventos e datas estaduais, instituindo o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do RS. Uma vez validada pelo colegiado, o texto aguarda o encaminhamento da votação no plenário da Casa.

Homenagem às Guardas

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais, deputado Delegado Zucco (Republicanos), coordenou nesta semana uma homenagem na Assembleia gaúcha aos 45 municípios que já contam com Guarda Civil ou estão implementando a instituição. A cerimônia, denominada “Prêmio Práticas de Excelência na Segurança Pública do RS”, contou com a presença de guardas e lideranças municipais, além de representantes da Casa.

“Temos no Rio Grande do Sul hoje, guardas que são referência no Brasil. Todos os municípios que contam com uma entidade qualificada, tiveram índices de criminalidade reduzidos. Essa é uma conquista do povo gaúcho. Esse trabalho integrado com as forças de segurança, garante resultados fundamentais. Hoje é um momento de celebração”, pontuou o parlamentar.

Emendas para Pelotas

O deputado Gaúcho da Geral (PSD) anunciou nesta semana o repasse de R$ 200 mil em emendas parlamentares para a defesa da cultura gaúcha e o esporte no município de Pelotas. O montante será dividido igualmente entre a reforma de um Centro de Tradições Gaúchas e a qualificação da infraestrutura de uma praça esportiva.

“O CTG movimenta a economia local, o turismo, além de manter viva a cultura do nosso Rio Grande do Sul. E investir em espaços públicos para a prática de esportes é investir na saúde e na qualidade de vida do povo gaúcho. Estas emendas certamente vão ser muito benéficas para Pelotas”, defende o parlamentar.

2023-11-04