Colunistas Advogados entregam à OEA denúncia por violação dos direitos humanos contra presos políticos no Brasil

Por Flavio Pereira | 4 de novembro de 2023

Advogados brasileiros protocolaram documento ontem na OEA. (Foto: Divulgação/ASFAV)

Um grupo de 12 advogados brasileiros tendo à frente o advogado Ezequiel Silveira, criminalista, idealizador da ASFAV (Associação de Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro) protocolou ontem na ABA (American Bar Association) equivalente à OAB no Brasil, e ainda na OEA (Organização dos Estados Americanos) e na Suprema Corte em Washington pedido para que seja dada celeridade ao julgamento das denúncias de violação de direitos humanos de pessoas presas no Brasil, acusadas de participação nos atos do dia 8 de janeiro. Os advogados sustentam nos organismos internacionais que têm cerceado seu trabalho, dificultado o acesso aos processos e aos clientes, e que os presos políticos são vítimas de vários tipos de violação dos direitos humanos e, mesmo após libertados, perderam a liberdade de ir e vir, o que ofende a legislação brasileira.

Parque Knorr de Gramado foi vendido em leilão

Causa perplexidade em Gramado a venda da área de área de 87,9 mil metros quadrados do Parque Knorr que foi arrematada em leilão na última terça-feira (31) por R$ 33,8 milhões, que serão pagos com uma entrada de R$ 8,4 milhões e o restante em 30 parcelas. Segundo o jornalista Miron Neto, a área tombada pelo município foi arrematada em leilão realizado no Rio de Janeiro, e a empresa que adquiriu é a C.A. Jasper Ribeiro de Faria, de Balneário Camboriú (SC). Após o leilão, o juiz Paulo Assed Estefan, cumprindo o rito da arrematação, mandou oficiar o Município de Gramado para que ele informe “se exercerá o direito de preferência nas mesmas condições do lance do vencedor, devendo, se for o caso, efetuar o pagamento do sinal de 25% à vista, no prazo de 10 dias, comprovando nos autos o depósito”. O município de Gramado poderá pedir a nulidade do leilão devido a supostas irregularidades ocorridas até a arrematação.

A mudança no secretariado de Eduardo Leite

Apesar do feriadão, a movimentação política nos bastidores foi intensa ontem no Estado. O governador Eduardo Leite prepara o anúncio do deputado federal Carlos Gomes (Republicanos) como novo integrante do primeiro escalão da sua equipe.

Multidão recebe Jair Bolsonaro em Santos

Após ter sido condenado à inelegibilidade pela segunda vez no Tribunal Superior Eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi aclamado por uma multidão em Santos (SP) e participou, nesta sexta-feira (3), de um evento de entrega de viaturas ao Corpo de Bombeiros. Bolsonaro, em entrevista, culpou o ministro Alexandre de Moraes, afirmando que o objetivo do ministro do STF é “alijá-lo da política” e que, no momento, sai vitorioso.

Bolsonaro afirmou que ainda analisa com seus advogados a estratégia sobre recorrer da segunda condenação, ocorrida no plenário da Corte Eleitoral com placar de 5 x 2. Na última decisão, além da inelegibilidade, ficou imputada a Bolsonaro uma multa de R$ 425,6 mil por uso eleitoral dos eventos realizados em 7 de setembro de 2022. O vice dele, Walter Braga Netto, também foi condenado, mas com multa de R$ 212,8 mil. O que disse Jair Bolsonaro:

“A gente está vendo qual é a estratégia nossa, se bem que não tem estratégia. Estratégia é o que o Alexandre de Moraes quer. E a gente sabe o que ele quer. É me alijar da política.”

