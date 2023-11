Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

Governo oficializa Carlos Antônio Vieira Fernandes como presidente da Caixa Econômica Federal. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Boa recuperação

O presidente Lula publicou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira onde aparece realizando uma sessão de fisioterapia e chutando uma bola de futebol. Ao comentar sobre a boa recuperação que vem tendo após realizar uma cirurgia no quadril, o chefe do Executivo afirmou que logo estará “de volta aos campos”.

Retomada de viagens

Lula adiantou que deve retomar sua agenda de viagens pelo país quando completarem dois meses após a cirurgia no quadril, o que ocorre daqui a três semanas. Apesar de possuir compromissos internacionais marcados para este ano, ao voltar à rotina normal o presidente deve focar em compromissos nos estados brasileiros.

Desafio no Congresso

O avanço do PL das Fake News no Congresso permanece sendo considerado um desafio a ser enfrentado no Legislativo pelo presidente Lula. O receio, decorrente da resistência enfrentada pela proposta na Câmara, foi sinalizado em um material entregue a lideranças partidárias da base governista.

Repatriação

O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, adiantou nesta sexta-feira que os 34 brasileiros que estão em Gaza devem cruzar a fronteira com o Egito até a próxima quarta-feira. A garantia foi anunciada após ele dialogar por telefone com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen.

Apreensão de celulares

A Secretaria Nacional de Políticas Penais irá realizar até dezembro uma segunda operação de apreensão de celulares sob posse de apenados no Brasil. A ação nos presídios visa cortar canais de comunicação utilizados no comando do crime organizado.

Novo cotado

O nome do subprocurador Luis Augusto Santos Lima entrou na lista dos cotados pelo presidente Lula ao comando da Procuradoria-Geral da República. Sugerido pela ala política do governo, Lima já passou pelo órgão, na área criminal, além de ter atuado no Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Articulação à distância

A tentativa de votação do projeto de lei da taxação de offshores na Câmara durante a ausência de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Casa, causou ruídos entre lideranças do Centrão. Mesmo que à distância, o líder parlamentar articulou para que não houvesse a análise do texto, aguardando a troca de comando da Caixa Econômica Federal, posteriormente anunciada pelo Planalto.

Nomeação publicada

O governo federal publicou nesta sexta-feira no Diário Oficial da União a nomeação de Carlos Antônio Vieira Fernandes para o comando da Caixa Econômica Federal. O novo líder do banco público, que é funcionário de carreira da instituição, já ocupou cargos públicos de relevância em governos anteriores.

Cobrança de permanência

A permanência de Inês Magalhães na vice-presidência de Habitação da Caixa vem sendo objeto de pressão por parte de aliados do presidente Lula. O Centrão, que recentemente assumiu o comando do banco público, segue cobiçando o cargo, assim como as 11 vice-presidências restantes da instituição.

Pautas prioritárias

O líder do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniu nesta sexta-feira com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A reunião foi marcada pela discussão da pauta econômica que o governo quer avançar ainda neste ano no Legislativo, com destaque para a reforma tributária.

Busca de apoio

O encontro de Lula com Pacheco ocorre em meio ao receio do Planalto com tramitações no Congresso, após a recusa sobre a indicação para a Defensoria Pública da União. Além das pautas econômicas, prioritárias para o governo, há ainda nomeações pendentes para a PGR e STF, que dependerão do aval do Senado.

Dever do Estado

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) manifestou apoio nas redes sociais nesta sexta-feira à Proposta de Emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de drogas no Brasil. O parlamentar defende que “acabar com a flexibilização do porte de drogas imposta pelo STF é dever do Estado”.

Investimento em defesa

Tramita no Senado uma Proposta de Emenda à Constituição que estabelece um investimento mínimo de 2% do PIB do país para o planejamento e execução de projetos estratégicos para a Defesa Nacional. O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), defensor da medida, afirma que atualmente as Forças Armadas se encontram com uma significativa carência de recursos.

Primeira Infância

O governo gaúcho realiza na próxima quarta-feira, na Serra gaúcha, a terceira audiência pública para construção do Plano Estadual Pela Primeira Infância. Os encontros visam fornecer um espaço para a participação popular na construção do Marco Legal da Primeira Infância.

Acompanhamento das enchentes

O governador Eduardo Leite anunciou nas redes sociais que segue em contato com o prefeito Marcelo Arruda, de Barra do Rio Azul, acompanhando as enchentes no município. A cidade teve residências e estabelecimentos invadidos pelas águas, após o transbordamento dos rios Paloma e Azul, decorrente de fortes chuvas na região.

Venda de terrenos

O prefeito Sebastião Melo sancionou nesta sexta-feira duas leis relacionadas a ações de habitação de interesse social. O líder municipal autorizou a venda de terrenos públicos para cooperativas ou associações de moradores consolidados, beneficiando as cooperativas Novo Horizonte e Vida Nova, no bairro Restinga.

