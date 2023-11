Cláudio Humberto Gaza: fascínio pelo Hamas explica fracasso de Lula

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

(Foto: Enio/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Classificado de “anão diplomático” por um porta-voz israelense durante o governo Dilma Rousseff, o Brasil do PT tem mantido relações hostis com Tel Aviv. Arruinada de vez após os ataques do Hamas, quando o governo Lula ficou no lado errado da História, recusando-se a condenar as atrocidades e até a citar a organização terrorista, mesmo com execução covarde de três brasileiros entre 260 jovens que se divertiam. Apesar da guerra, a simpatia de Lula pelo Hamas foi percebida em Israel.

Atraso e racismo

A posição da atrasada esquerda brasileira decorre de ignorância sobre o conflito no Oriente Médio, “coitadismo” e o velho antissemitismo.

Brasil de fora

A atitude irresponsável do governo petista excluiu o Brasil das tratativas para liberar os 34 brasileiros que estão na fila para deixar a região.

Brasileiros sacrificados

As negociações são moderadas pelo Catar e coordenadas pelos EUA. Centenas já foram autorizados a deixar Gaza. Nenhum brasileiro.

Pária ignorado

Novo pária entre as nações, o Brasil não conseguiu nem mesmo ajuda dos EUA, que estão no lado certo da História, para liberar brasileiros.

Lula sinaliza preferência por ‘Bessias’ no STF

O presidente Lula (PT) voltou a sinalizar preferência pelo ministro da Advocacia Geral da União (AGU), Jorge Messias, para a cadeira de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF). Até o recebeu em despacho, nesta sexta (3). Lula tenta formas de “prestigiar” Dino e evitar ruídos com o ministro e o PSB. O chefe da AGU caiu nas graças de Lula ao mover processo absurdo contra o jornalista Alexandre Garcia. Lula exultou, dizendo preferir no STF alguém “que não tenha medo da imprensa”.

Viva e verá

Com mandato de 8 anos no Senado, Dino será lembrado em eventual segundo mandato de Lula. Entre 2028 e 2030, três ministros aposentam.

DPU foi recado

Além da fritura interna, hoje não há garantias de que Dino, que coleciona desafetos no Congresso, seja aprovado em sabatina no Senado.

Fritura esfriou

Messias foi submetido a fritura pelo PT de São Paulo, que desejava apitar na escolha, mas ele conseguiu se compor com a turma.

Coleção de lorotas

Lula prometeu em agosto de 2022, na Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), que faria reforma administrativa, já que “temos 13 anos de governo” e muita gente para “dar uma repensada no Brasil”. Mais uma entre tantas lorotas que jamais serão cumpridas.

Azedume

Virou assunto entre jornalistas de Economia, em Brasília, o mau-humor do ministro Fernando Haddad (Fazenda). Desde que foi desautorizado por Lula, Haddad tem distribuído patadas aos repórteres.

Um grande brasileiro

Falecido nesta sexta, Reginaldo de Castro deixa lacuna impreenchível. Homem decente, dono de coragem incomum, foi a melhor síntese da advocacia. Presidiu nacionalmente a OAB nos tempos em que a entidade fazia por merecer o respeito e a admiração dos brasileiros.

Força errada

A ordem de Lula de mandar militares para portos e aeroportos brasileiros “não parece fazer muito sentido prático”, diz Sergio Moro (União-PR). Para ele, importante seria reforçar quadros da Receita e Polícia Federal.

Alta médica

O deputado José Guimarães (PT-CE) recebeu alta hospitalar nesta sexta (3) após ser submetido a uma artroplastia de quadril. O parlamentar agradeceu a equipe do Sarah, hospital onde foi operado.

Brasil sob extorsão

O Brasil vive clima de perdularidade, segundo Flávio Rocha, dono da Riachuelo. “Parece que algumas autoridades se perguntam: quanto é possível extorquir da sociedade brasileira. Aonde tiver uma teta, uma fonte de recursos, vamos lá com voracidade total”, disse ele na Câmara.

Cenário de guerra

O endividamento do setor público do Brasil, 3º maior do mundo, iguala o da Ucrânia. “Ele (Lula) conseguiu colocar o Brasil no mesmo nível de um país que está em guerra”, diz o deputado Gustavo Gayer (PL-GO).

Diesel sobe

Belo Horizonte registrou um dos maiores aumentos no preço do diesel S10 na última semana de outubro, revela o Painel do Diesel. A variação foi de 2,5%. O valor médio do produto é de R$6,15.

Pensando bem…

…e a guerra na Ucrânia ainda não foi resolvida “com uma cervejinha”.

PODER SEM PUDOR

Quebra-quebra

O saudoso deputado Maurício Fruet fez falta até nos tempos de apagão aéreo. Adorava pegadinhas. Certa vez, o mau tempo fez o vôo Rio-Curitiba seguir para São Paulo, depois para Londrina, onde pernoitaram em hotel. Na manhã seguinte avisaram que o vôo iria para Florianópolis. Fruet entrou em ação, falando alto: “O pior é que eles querem nos cobrar o pernoite em Londrina!…” Os passageiros foram contidos à força. Ficaram revoltados.

(Com a colaboração de Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos)

