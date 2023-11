Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 9 de novembro de 2023

Deputado Gustavo Victorino apresentará proposta de monção para suspensão temporária da dívida pública do RS. (Foto: Divulgação)

Renegociação da dívida

O presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo na Assembleia, deputado Gustavo Victorino (Republicanos), apresentará ao colegiado uma proposição de uma Monção de Apoio à ação da OAB/RS, que tramita no Supremo Tribunal Federal, a qual solicita a suspensão temporária da dívida pública do RS. A proposta, que prevê também a possibilidade de negociação da pendência com o governo federal, deve ser levada ainda à Mesa Diretora do Parlamento gaúcho, para que uma ação semelhante seja encaminhada pela Casa ao STF. “Com essa legitimidade do Legislativo abre-se mais uma porta, uma possibilidade do Rio Grande do Sul ainda recuperar a suspensão do pagamento dessa dívida e, com isso, voltar a respirar, pois nossa economia precisa de oxigênio”, afirma o deputado.

Homenagem à universidade

A deputada Sofia Cavedon (PT) esteve à frente do Grande Expediente Especial da Assembleia nesta quarta-feira, onde promoveu uma homenagem aos 125 anos da Faculdade de Odontologia da UFRGS. A parlamentar destacou que o reconhecimento está integrado à defesa do fortalecimento da universidade pública, assim como da pesquisa financiada publicamente e luta pela defesa da saúde à população. “Desde quando se formou o primeiro cirurgião dentista da faculdade, contabilizamos a diplomação de 5.427 cirurgiões-dentistas”, pontuou Sofia.

Crise leiteira

Parlamentares da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais no Parlamento gaúcho utilizaram do período de Assuntos Gerais do colegiado nesta quarta-feira para debater sobre a crise do setor leiteiro no RS. A presidente do colegiado, deputada Adriana Lara (PL), adiantou que o grupo encaminhará uma carta ao Ministério da Agricultura expondo a atual situação do segmento no Estado, solicitando um subsídio aos produtores locais, impactados pela importação de produtos de outros países do Mercosul.

Manual de Comunicação

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia realiza na próxima segunda-feira o lançamento do Integra – Manual de Comunicação/Democracia e Educação. O material visa avançar com a superação do preconceito e xenofobia, além de buscar o respeito à diversidade e à interculturalidade em uma sociedade multiétnica, além de garantir que migrantes sejam compreendidos e informados em sua própria língua originária. “É uma honra apoiar a publicação de cinco mil exemplares do Manual Integra, cujo uso e leitura auxiliam na comunicação e integração dos migrantes do nosso Estado, garantindo não apenas uma melhor acolhida, mas também o acesso a direitos fundamentais”, destaca Laura Sito (PT-RS), presidente do colegiado.

Denúncia anunciada

O deputado Marcus Vinícius (PP) anunciou na tribuna da Assembleia nesta quarta-feira que encaminhará uma nova denúncia ao Ministério Público do RS contra a CEEE Equatorial por lentidão no atendimento aos consumidores. Apesar de defender a desestatização realizada anteriormente na empresa, o parlamentar afirma que a atual gestão possui falhas operacionais e de comunicação com as comunidades, contribuindo com danos e prejuízos aos usuários. “Algo muito estranho está acontecendo: ou falta interesse em atender o interior do Rio Grande, com ênfase na Metade Sul do Estado, ou há muita má vontade e irresignação entre os membros da equipe que permanecem na companhia”, afirma Marcus.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-11-09