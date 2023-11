Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 11 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Combate à obesidade

O Parlamento gaúcho instalou nesta sexta-feira a Frente Parlamentar de Prevenção e Combate à Obesidade Infanto-Juvenil e Adulta. O grupo de trabalho, proposto pelo deputado Dr. Thiago Duarte (União), deve promover a prevenção e estimular o tratamento precoce para evitar as repercussões negativas da doença, a qual representa a terceira causa de morte no mundo. O encontro contou com a presença de especialistas na condição, os quais abordaram os principais problemas enfrentados pelos pacientes os quais a enfrentam, destacando a necessidade de melhorias para o seu atendimento no país.

Emendas rejeitadas

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) lamentou a rejeição de emendas apresentadas por ele ao projeto do governo gaúcho que trata do orçamento do Estado para o próximo ano. O parlamentar havia apresentado seis emendas, as quais previam o repasse de R$150 milhões atualmente destinados à publicidade do Executivo e à reserva de contingência para as regiões atingidas pelas enchentes em setembro. “A falta de empenho e a imprevisibilidade do governo do Estado são preocupantes. Temos acompanhado as manifestações das lideranças do Vale do Taquari e de outras regiões: as lives, os discursos e as promessas ficaram só nisso mesmo. Os recursos não estão chegando. Também não vemos sentido em um orçamento que destina recursos pífios para a reconstrução de regiões inteiras que foram devastadas, mas exorbitantes para a propaganda do governo”, aponta Rodrigo.

Mel em Pinhal

A Comissão Especial para tratar da Cadeia Produtiva da Apicultura e Meliponicultura da Assembleia estará em Balneário Pinhal neste sábado para um encontro com produtores, autoridades municipais do Litoral Norte, instituições e entidades representativas do setor. A reunião integra o conjunto de visitas realizadas pelo colegiado para promover o diálogo interinstitucional por meio de visitas técnicas, reuniões temáticas e audiências públicas com vistas à construção coletiva de um plano permanente de desenvolvimento do setor no RS.

Evento nacional

O presidente da Assembleia gaúcha, deputado Vilmar Zanchin (MDB), celebrou a indicação do RS como sede da próxima Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. O evento ocorrerá em Gramado no próximo ano, reunindo parlamentares de diferentes lugares do Brasil para a troca de ideias e experiências entre os diferentes parlamentos estaduais brasileiros. “Vamos reunir em Gramado deputados de todo o país para aprofundar assuntos de interesse, conhecer iniciativas das Assembleias e apresentar o que estamos fazendo na ALRS”, destacou Zanchin.

Audiência em Jaguarão

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia gaúcha vai à Jaguarão na segunda-feira para realizar uma audiência pública na Câmara de Vereadores da cidade. O encontro deve abordar a necessidade reparação do prédio histórico da Escola Estadual Carlos Alberto Ribas, localizada no município, a partir de proposição do deputado Leonel Radde (PT).

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-193/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2023-11-11