Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 16 de novembro de 2023

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

Reforma agrária

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo recebe nesta quinta-feira, no período de Assuntos Gerais, representantes das famílias beneficiárias dos assentamentos de reforma agrária dos municípios de Hulha Negra e Candiota. O colegiado deve discutir sobre a titulação dos lotes da área de reforma agrária na região, frente às demandas apresentadas pela população em questão. Alguns moradores já se encontram há mais de 30 anos nos terrenos destinados à reforma, e até o momento não receberam os títulos das terras, os quais lhe conferem a propriedade de seus imóveis.

Saúde masculina

O deputado Airton Artus (PDT) utilizou o espaço da tribuna da Assembleia na terça-feira para falar sobre prevenção de doenças do homem, em alusão à campanha Novembro Azul. Médico de carreira, o parlamentar destacou a importância da realização de exames de detecção de doenças prostáticas, e criticou o que aponta como precariedade no Sistema Único de Saúde em relação às políticas de saúde masculina. “Diagnosticado o problema, o paciente fica num limbo, porque o SUS tem que avançar nas políticas de doenças do homem, assim como vem sendo feito em relação às mulheres”, afirma Airton.

Meio ambiente e Cultura

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia vai a Pelotas nesta quinta-feira para realização de uma audiência pública no Auditório Acadêmico Andrew Valadão, no Campus Anglo/UFPel. A reunião, proposta pelo deputado Matheus Gomes (PSOL), deve abordar a temática “Passo dos negros: a questão ambiental e o território negro cultural”.

Impactos do Assistir

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) levou à tribuna da Assembleia a preocupação manifestada por líderes políticos da Região Metropolitana, durante uma reunião da Granpal na segunda-feira, sobre o programa Assistir do governo estadual. Chefes municipais das cidades da região reclamam não estarem integrados à iniciativa, além da perda de recursos em 11 hospitais. O parlamentar destacou que caso o corte de recursos de R$240 milhões se confirme, haverá um colapso no atendimento à saúde nos municípios dos arredores de Porto Alegre.

Apoio de entidades

Representantes do Sindicato dos Servidores da Justiça do RS, acompanhados de coletivos de servidores do Judiciário, realizaram nesta semana uma visita ao gabinete da deputada Luciana Genro (PSOL), para manifestar apoio à parlamentar frente aos ataques de deputados de extrema-direita. A deputada é alvo de uma representação na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa e também de denúncia ao Ministério Público por manifestar apoio ao povo palestino, em meio ao conflito que vem ocorrendo no Oriente Médio. Luciana agradeceu o apoio manifestado pelas entidades e afirmou estar emocionada com a ação. “Fico muito feliz com este apoio e parabenizo vocês por toda a luta que têm travado pela valorização da categoria. O exemplo de vocês é muito importante para os demais servidores”, destacou a parlamentar.

Demanda escolar

Representantes da localidade de Passo Raso, no município de Triunfo, buscaram apoio junto ao deputado Sergio Peres (Republicanos) para a abertura de vagas de ensino médio na Escola Estadual de Ensino Fundamental Nestor Vianna de Campos. A comitiva relatou ao parlamentar que a instituição mais próxima que oferece o nível escolar está a 15 km de distância da localidade, o que dificulta o deslocamento dos estudantes. Sergio acolheu a demanda, ao lado do coordenador de Infraestrutura da Secretaria Estadual de Educação, Enzo Bretos, e se comprometeu em levar a solicitação até o governo estadual.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

