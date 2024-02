Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 2 de fevereiro de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Concurso da ALRS

A Assembleia gaúcha lançou nesta semana, no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências, o edital para o concurso público da Casa que será realizado no primeiro semestre deste ano. Ao todo, 51 vagas serão disponibilizadas entre os níveis Médio Completo e Superior Completo, com carga horária semanal de 40 horas. Interessados em participar do processo podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro através do portal da Fundatec.

Posse na Assembleia

O novo presidente da Assembleia gaúcha, deputado Adolfo Brito (PP), deu posse nesta quinta-feira aos superintendentes, diretores e demais gestores do Parlamento gaúcho que atuarão na administração 2024/2025. Dando destaque à temática “Irrigação, reservação de água e piscicultura”, que deve ser priorizada no mandato do parlamentar à frente da Casa, o líder do Legislativo afirmou que conta com o apoio dos empossados para o andamento da sua administração. “Após quatro estiagens, muitos e muitos agricultores, especialmente de pequena propriedade, venderam suas terras e abandonaram o campo. Se ele tivesse condições de irrigar suas terras isso não ocorreria. Vamos trabalhar muito para que o RS dê a volta, crescendo, criando empregos, renda e arrecadando mais nos municípios e para o estado, sempre obedecendo à legislação do meio ambiente”, apontou Adolfo.

Recursos para Gravataí

O deputado Professor Bonatto (PSDB) se reuniu nesta quinta-feira com o governador Eduardo Leite para articular o repasse de investimentos ao município de Gravataí. Ao lado do prefeito gravataiense, Luiz Zaffalon, o parlamentar intermediou o encontro com o líder estadual na busca de recursos para obras de pavimentação e melhorias na ERS-020, além de investimentos em duas ruas da cidade. “Uma conversa produtiva para tratar de obras necessárias e importantes para o município de Gravataí. A capacidade de investimento do governo do Estado possibilita que obras de pavimentação saiam do papel”, destacou Bonatto.

Nome social

A deputada Luciana Genro (PSOL) encaminhou um ofício ao Corregedor-Geral da Justiça do RS solicitando esclarecimentos sobre a existência do campo para nome social na certidão de óbito de pessoas trans, além de questionar a retificação gratuita para incluí-lo. A medida integra um conjunto de ações realizadas pela parlamentar no Legislativo em prol da garantia de direitos e dignidade à população LGBTQIA+. “É fundamental o direito ao nome social na certidão de óbito para garantir a dignidade a todas as pessoas trans nesse momento, é um direito de todos”, defende Luciana.

Elevação dos pedágios

A deputada Sofia Cavedon (PT) criticou nesta quinta-feira, no plenário da Assembleia, o aumento dos pedágios na Zona Sul do estado, com destaque para a ERS-122. A parlamentar afirma que o trecho, antes gerenciado pela EGR com o custo de R$6,50, teve o preço elevado para R$11,90 após a gestão ser repassada a uma empresa privada via leilão. Sofia destaco que a ampliação de custos segue provocando indignação da comunidade em relação às mudanças no processo e ao governador Eduardo Leite.

