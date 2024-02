Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

Deputada Sofia Cavedon preside a Comissão da Educação. (Foto: Joaquim Moura/ALRS)

Observatório da Educação

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto Ciência e Tecnologia lança nesta terça-feira no Espaço Deputado Carlos Santos, no Palácio Farroupilha, a exposição Observatório da Educação Pública. A mostra, já em sua terceira edição, concentra uma análise, em números e gráficos, dos resultados educacionais aferidos pelos diversos sistemas de avaliação, cruzando os dados dos últimos dez anos. “A intenção é trazer uma radiografia da educação olhando ao longo do tempo para os indicadores e cruzar os dados de maneira a compreender esse fenômeno social, construtor do ser humano, produtor de valores e signos, receptor das nuances da sociedade e promotor do seu desenvolvimento econômico, social, político e cultural. Assim, aprender a olhar, a partir de diferentes pontos de vista, pois um dado só será compreendido e traduzido conforme o lugar de onde vem e as relações que estabelece”, aponta a deputada Sofia Cavedon (PT), presidente do colegiado.

Peça suspensa

O deputado Guilherme Pasin (PP) encaminhou na sexta-feira um conjunto de ofícios ao Ministério Público do Trabalho em Porto Alegre, em Brasília e à Infraero, solicitando a imediata retirada de veiculação de uma peça publicitária do MPT sobre prevenção ao trabalho análogo à escravidão. A campanha mostra uma contratação fictícia de um trabalhador para a colheita da uva no Sul brasileiro, o qual, quando chega no local para executar a atividade, é submetido ao trabalho escravo. Nas redes sociais, o parlamentar reiterou sua contrariedade à ação e se comprometeu em trabalhar para “estabelecer o respeito e a verdade” à Serra Gaúcha, além de avançar com a devida responsabilização dos responsáveis pelo projeto. No sábado, o parlamentar comunicou nas redes sociais que a peça, a qual descreve como “difamatória”, foi retirada do ar.

Homenagem no plenário

O deputado Elizandro Sabino (PRD) ocupará na terça-feira o período de Grande Expediente do plenário do Parlamento gaúcho para homenagear o centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do RS. Antes da sessão, o parlamentar entregará a Medalha do Mérito Farroupilha ao pastor Geraldino Silva, presidente da Convenção dos Pastores das unidades da entidade religiosa. A honraria é concedida a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do RS.

Homenagem no plenário II

Outra homenagem que será realizada na Assembleia nesta semana tem autoria do deputado Professor Cláudio Branchieri (Podemos), o qual ocupará o Grande Expediente do plenário na quarta-feira para enaltecer a Associação Amigos de Nova Roma do Sul. A entidade da Serra Gaúcha, que também receberá a medalha da 56ª Legislatura, é responsável pela reconstrução de uma ponte sobre o Rio das Antas, ligando Nova Roma do Sul a Farroupilha, realizada após a estrutura ter sido levada pelas fortes enxurradas que atingiram a região em setembro de 2023.

