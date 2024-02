Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

(Foto: CEEE Equatorial/Reprodução Twitter)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Feira do agro

O presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (PP), participou nesta segunda-feira, em Porto Alegre, do lançamento oficial da edição 2024 da ExpoDireto-Cotrijal. A feira de agronegócio, que será realizada entre 4 e 8 de março, no município de Não-Me-Toque (RS), reúne exposições sobre novas tecnologias para o agro, geração de negócios, pesquisas e serviços de campo. O parlamentar, que tem o setor agropecuário entre as prioridades do seu mandato, colocou o Parlamento gaúcho à disposição do evento, destacando o papel do Legislativo para fortalecer o segmento. “Vejo lideranças estaduais, da Farsul, da Fetag, todos preocupados com o crescimento. Ninguém é contra o meio ambiente, então, contem com nossos colegas parlamentares”, afirmou Brito.

Primeira visita

Adolfo Brito (PP) realizou na última sexta-feira, em Arroio do Tigre, sua primeira visita oficial a um prefeito desde a posse no comando da Assembleia gaúcha. Em uma reunião com Marciano Ravanello (PP), chefe do município da região Centro-Serra do RS, o parlamentar expôs a pauta prioritária de sua gestão, nomeada “RS Sustentável, Cada Gota Conta”, voltada ao avanço de reservas de água e irrigação, além da piscicultura, que foi objeto de destaque no encontro. “A região tem um bom potencial para que possamos continuar implementando e auxiliando a piscicultura. Em geral, na agricultura como um todo, é um município forte”, relatou Brito.

Conjunto de projetos

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) iniciou o ano Legislativo apresentando cinco projetos de lei no Parlamento gaúcho. Entre as propostas, têm destaque a instituição do Programa de Prevenção e Combate à Dengue, a inclusão do diagnóstico de sífilis congênita no “Teste do Pezinho” e a criação da Campanha Permanente de Conscientização sobre o Herpes Zóster. O parlamentar propôs ainda o avanço do Programa Estadual de Apoio e Incentivo às Cidades Inteligentes – RS Inteligente e o estabelecimento de multa por atos de pichação ou depredação de bens móveis ou imóveis do patrimônio público estadual.

Em defesa da CPI

O deputado Miguel Rossetto (PT) reiterou nas redes sociais nesta segunda-feira o seu apoio ao avanço de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia gaúcha para apurar a atuação da CEEE Equatorial e da RGE no Estado. Proponente da CPI na Casa, o parlamentar destaca o amplo número de prejuízos decorrentes da falta do restabelecimento de energia em diferentes locais do RS, após incidentes climáticos, como justificativa para a investigação das empresas. Na última semana, o deputado criticou os colegas no parlamento que se opõem ao avanço do colegiado, destacando que ao manter a posição contrária, eles defendem os interesses das empresas contra o povo. “Tentam barrar a CPI que quer investigar seriamente os péssimos serviços e os prejuízos à população. “Esta tal ‘comissão especial’ é só para enrolar o povo gaúcho. Vergonhosa também é a subordinação destes deputados ao mando de Eduardo Leite”, destaca Rossetto.

TEAcolhe RS

O deputado Eduardo Loureiro (PDT) celebrou o anúncio realizado pelo governo gaúcho nesta segunda-feira sobre a criação de mais 28 unidades dos Centros de Atendimento ao Autismo do Programa TEAcolheRS. Autor do projeto de lei que deu origem à iniciativa, o parlamentar destaca que cada um dos centros, que agora contemplam todas as regiões do Estado, terá um aporte mensal de R$80 mil, contando com, no mínimo, seis profissionais de saúde com especialização em transtorno do espectro autista.

2024-02-06