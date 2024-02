Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Mensagem à Assembleia

O governador Eduardo Leite deve ir ao plenário da Assembleia gaúcha no dia 20 de fevereiro para apresentar sua tradicional mensagem ao Parlamento. A sessão, anteriormente prevista para esta terça-feira, foi prorrogada para depois do carnaval em função da presença do líder estadual no leilão do Cais Mauá, nesta terça-feira, em São Paulo. Na mesma data, os parlamentares devem votar os primeiros projetos de 2024, relacionados à instituição do Programa Estadual de Apoio e Fomento à Mulher Empreendedora Chefe de Família e à implantação de rampas de escape nas rodovias do Estado, respectivamente.

Saúde da polícia

O deputado Leonel Radde (PT) criticou na tribuna da Assembleia, nesta terça-feira, o uso político da queda de índices de criminalidade no RS pelo governo gaúcho, em paralelo à inércia do Executivo estadual para aprimorar as condições de trabalho no setor de segurança pública. O parlamentar destacou que ao tentar avançar com uma comissão especial para modernizar o segmento, com foco na saúde mental dos servidores, foi impedido pela base governista. A falta de atenção à questão, segundo Radde, resulta no aumento do sofrimento psíquico dos agentes.

Segmentos em risco

O líder do PP na Assembleia, deputado Guilherme Pasin, lançou nesta terça-feira um manifesto aos deputados estaduais gaúchos em defesa da continuidade do Programa Emergencial de Retomada dos Setores de Eventos e Turismo. A medida, que oferece benefícios fiscais aos segmentos, surgiu em meio à pandemia da COVID-19 como um mecanismo de auxílio financeiro aos setores impactados pelo isolamento social, mas deve ser revogada a partir do dia 1º de abril, a partir de decisão do governo federal. Pasin destaca que a revogação ameaça o avanço conquistado pelas empresas do ramo, as quais vêm se reestruturando no pós-pandemia. “Somente em outubro de 2023, o setor do turismo confirmou seu protagonismo na economia brasileira, injetando aproximadamente R$3,19 bilhões, marcando este mês como o mais produtivo dos últimos dez anos”, destaca o parlamentar.

Proibição dos celulares

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) apresentou na Assembleia gaúcha um projeto de lei que proíbe o ingresso e utilização do celular nas salas de aulas das escolas estaduais. O parlamentar argumenta que a medida vem sendo adotada em diferentes redes de ensino por todo o mundo, por potencializar o processo educativo e garantir um ambiente propício ao aprendizado e desenvolvimento dos alunos. “A implementação dessa medida requer a cooperação e comprometimento de toda a comunidade educativa, não só de pais, alunos e professores, como de gestores, para que o Rio Grande do Sul possa liderar pelo exemplo de que é possível equilibrar inovações tecnológicas com as necessidades fundamentais do desenvolvimento humano e educacional”, afirma Victorino.

Reestruturação da Languiru

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) recebeu na segunda-feira em seu gabinete a presidência e assessoria da Cooperativa Languiru para dialogar sobre as ações realizadas pela empresa desde a Expointer 2023, quando as dificuldades da entidade foram pauta de uma audiência pública. O líder da associação, Paulo Roberto Birck, destacou que desde a reunião uma série de ações foram realizadas, além de negociações com outras empresas que podem ajudar na reestruturação das unidades dos cooperativados. No encontro, o parlamentar avaliou junto às lideranças promover uma nova audiência pública sobre a temática, na Expointer 2024, de modo a encontrar novas alternativas para o avanço da cooperativa.

