Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 8 de fevereiro de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Oposição ao leilão

A deputada Sofia Cavedon (PT) registrou nesta quarta-feira, na tribuna da Assembleia, a representação cautelar feita ao Ministério Público de Contas do RS contrária ao leilão das obras do Cais Mauá. A parlamentar defende uma modelagem mais cautelosa para a área, que leve em consideração a retirada, ou não, do conhecido muro no local, responsável pela contenção das águas do Guaíba nas inundações ocorridas no ano passado. Sofia pede atenção também no processo sobre o domínio do espaço pelo público e a preservação de equipamentos históricos como o pórtico de entrada do Cais, guindastes e outros utensílios do porto da capital.

Trabalho conjunto

O presidente do Parlamento gaúcho, deputado Adolfo Brito (PP), recebeu nesta quarta-feira na Assembleia uma visita da equipe diretiva da Farsul, incluindo o presidente da entidade, Gedeão Pereira. O parlamentar apresentou ao órgão o seu plano de gestão, com foco na irrigação, reserva de água e piscicultura, solicitando o apoio da Fundação para qualificação das discussões acerca das temáticas. Os representantes do órgão colocaram seu conhecimento à disposição para auxiliar na empreitada, a qual eles destacam como necessária para combater o problema da estiagem no RS. “Queremos trazer a nossa expertise, o nosso conhecimento para auxiliá-lo. Tivemos dois anos consecutivos com falta de chuva, mas se tivéssemos irrigação não teríamos impactos praticamente. Desburocratizar o processo é necessário”, pontuou Gedeão.

Fórum Democrático

Adolfo Brito (PP) coordenou também nesta semana a primeira reunião preliminar com integrantes do Fórum Democrático da Assembleia gaúcha. O encontro foi pautado pela definição das principais diretrizes da marca da gestão 2024-2025, guiada pelo lema “RS Sustentável: Cada Gota Conta”, que devem ser levadas aos municípios gaúchos pelo grupo. O fórum realiza caravanas e seminários no interior do Estado, esclarecendo pontos e sanando dúvidas sobre a temática central do parlamento aos agricultores, administradores locais e sociedade em geral.

Comissão do Mercosul

A deputada Adriana Lara (PL) apresentou nesta quarta-feira as temáticas que devem nortear a Comissão Mista Permanente do Mercosul e Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa em 2024. Entre os assuntos a serem abordados pelo colegiado neste ano, presidido pela parlamentar, tem destaque os interesses do estado em relação aos países do Mercosul, em especial a conservação de pontes e hidrovias binacionais. Também entrarão na lista temas sobre a proteção das crianças e adolescentes nos Estados Partes do bloco, o aumento do comércio internacional Brasil/Argentina e prejuízos dos produtores de leite decorrentes de importações.

Pautas do Turismo

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia gaúcha aprovou dois projetos de lei nesta quarta-feira, em caráter conclusivo. A primeira proposta, do deputado Sergio Peres (Republicanos), declara o Parque Witeck, no município de Novo Cabrais, como de relevante interesse turístico do Estado. Já a segunda, apresentada pelo deputado Beto Fantinel (MDB), institui a Rota Turística da Quarta Colônia – Capital Gaúcha da Paleontologia no RS.

2024-02-08