Por Bruno Laux | 17 de fevereiro de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Retratação nas redes

O deputado Leonel Radde (PT) se retratou nesta sexta-feira, nas redes sociais, sobre uma informação que havia repassado nesta semana na tribuna da Assembleia sobre o entorno do vice-governador Gabriel Souza. Na ocasião, o parlamentar havia dito que a esposa do líder estadual possuía participação em uma empresa a qual organizou paradas e fechamentos de estradas após as eleições de 2022, quando na verdade ela apenas possui parentes ligados à companhia. Radde afirma que assim que tomou conhecimento da informação, determinou a imediata retirada de sua fala das notas taquigráficas no Parlamento, e garante que não replicou o boato nas redes sociais. “Na próxima terça-feira farei uma retratação em tribuna. A política se faz com verdade, lealdade e reconhecimento quando erramos. Até a vitória sempre!”, concluiu o deputado.

Direitos dos estomizados

A deputada Luciana Genro (PSOL) apresentou à Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia uma solicitação de audiência pública para tratar das necessidades enfrentadas pelos pacientes estomizados no RS. A reunião deve abordar também a preocupação, exposta pela Federação Gaúcha dos Estomizados, sobre o risco de potencial municipalização, por parte do governo do estado, do fornecimento de bolsas coletoras, equipamentos adjuvantes e outros materiais. “É preciso dar visibilidade à realidade enfrentada pelos estomizados e apoiar sua luta por acesso a tratamentos e medicações, que é uma luta por dignidade”, defende Luciana.

Incentivo ao empreendedorismo

A partir da realização de um edital, o deputado Felipe Camozzato (NOVO) selecionou um curso de empreendedorismo do município de Rolante, para encaminhar R$61,5 mil via emenda parlamentar. O repasse para a iniciativa, elaborada pela Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Agropecuária na cidade, deve beneficiar a qualificação de 30 alunos da rede pública de ensino para o segmento de empreendedorismo. “Seguindo prática já adotada quando fui vereador na Câmara Municipal de Porto Alegre (2017-2022), o nosso objetivo é impulsionar iniciativas relevantes, para que possam transformar áreas importantes do nosso Estado. O edital busca destinar os recursos com transparência, baseado em critérios que assegurem a qualidade dos projetos submetidos”, destaca o parlamentar.

Crise de segurança

O deputado Valdeci Oliveira (PT) descreveu como “preocupante” nas redes sociais a atual situação da segurança pública no município de Santa Maria, na região Central do RS. O parlamentar afirma que há um crescente de casos de criminalidade no centro da cidade, destacando que somente na quarta-feira foram quatro homicídios em menos de 12 horas no local. Valdeci solicitou uma audiência com Sandro Caron, secretário estadual de Segurança Pública, para dar encaminhamento às demandas. “A população, com razão, está temerária e insegura, pois há uma evidente escalada da criminalidade aqui. Nas últimas semanas, Santa Maria virou notícia estadual pela questão da insegurança. É preciso uma resposta rápida e contundente, com ações de prevenção e repressão. É preciso viabilizar as condições para que haja uma presença maior das forças de segurança nas ruas, entre outras coisas. O que não é razoável é tratarmos esses episódios como situações normais”, pontua o deputado.

