Colunistas Iniciativa de deputados viabiliza projeto de duplicação da ERS-118 para evitar o pedágio

Por Flavio Pereira | 17 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Deputados entregaram no Daer proposta que desonera o Estado de duplicação da ERS-118. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A iniciativa proposta ontem pelos deputados estaduais Patrícia Alba (MDB), Capitão Martim (Republicanos), Rodrigo Lorenzoni (PL) e a deputada federal Any Ortiz (Cidadania) ao governo do Estado, prevê com uso de recursos de emendas parlamentares, a duplicação do trecho de 16 quilômetros da ERS-118, entre Gravataí – no entroncamento com a Freeway –, e o acesso à ERS-040, em Viamão. O objetivo é evitar a instalação do pedágio no sistema Free Flow já anunciado pelo governo do Estado. A rodovia ERS-118, denominada Mário Quintana, em seus cerca de 40 quilômetros liga Sapucaia do Sul ao Distrito de Itapuã (Viamão). O eixo rodoviário passa pelos municípios de Sapucaia do Sul, Esteio, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada e Viamão, todos da Região Metropolitana de Porto Alegre.

A iniciativa envolveu esforços da classe política, líderes empresariais e sociedade civil e foi apresentada ao governo do Estado ontem. Trata-se de uma alternativa ao pedágio da ERS-118. Em reunião realizada ontem, foi entregue ao diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, um ofício solicitando a elaboração de projeto para duplicação do trecho de 16 quilômetros. O documento foi assinado pelos deputados estaduais Patrícia Alba (MDB), Capitão Martim (Republicanos), Rodrigo Lorenzoni (PL); pela coordenadora da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, Any Ortiz (Cidadania); pelo coordenador do Movimento RS-118 Sem pedágio, Darcy Zottis; pelo presidente da Associação Comercial de Alvorada, Maurício Cardoso; e pelo vice-presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Rafael Goelzer. O projeto – estimado em R$ 3 milhões – será custeado por emendas dos próprios parlamentares que assinam o documento.

Emendas parlamentares podem garantir duplicação e evitar o pedágio na ERS-118

Pela manhã, um outro ofício foi entregue à deputada Any Ortiz, assinado pelos três deputados e também pelas entidades, solicitando que a coordenadora da bancada gaúcha encaminhe o projeto de realização da duplicação da rodovia aos demais deputados da bancada federal para que este projeto seja colocado entre as prioridades a serem custeadas pelas emendas parlamentares, obra inicialmente estimada em R$ 110 milhões. “Somos contra o pedágio, mas isso apenas não resolveria a questão. Por isso, vamos mobilizar os deputados estaduais e federais para que consigamos recursos de emendas para tirarmos do papel essa obra que vai trazer impacto positivo para a economia do RS”, observa a deputada Any Ortiz. Em conjunto, a bancada federal gaúcha dispõe de R$ 320 milhões em emendas ao ano. Com a união dos deputados federais gaúchos e senadores, toda a obra de duplicação da rodovia poderá ser custeada por meio de emendas, retirando assim a necessidade de pedagiá-la”, aponta o documento.

Jatinhos da FAB garantem o carnaval de Lira em Salvador e no Rio de Janeiro

O site de Viagens Concluídas, no qual a Força Aérea Brasileira disponibiliza as informações sobre a requisição de aeronaves por autoridades, mostra que o presidente da Câmara, Arthur Lira, usou avião da FAB passar o carnaval em Salvador e depois no Rio de Janeiro, ao lado da esposa. Em Salvador e no Rio de Janeiro durante o Carnaval, Lira marcou presença em um dos blocos mais tradicionais da capital baiana e no desfile da Beija-Flor, no Rio. Deve agradecer a nós, contribuintes, que custeamos os jatinhos da FAB com tripulação militar, transformados em táxi aéreo.

Anunciado projeto para reduzir impacto na ponte sobre o Mampituba

Cumprindo orientação do Ministério Público, a prefeitura de Passo de Torres anunciou ter concluído um projeto que pretende impedir a passagem de veículos acima de 10 toneladas sobre a ponte Anita Garibaldi. A ponte liga Passo de Torres a Torres, sobre o rio Mampituba. O engenheiro Olidio Volpato, reiteradamente, vem alertando para os riscos oferecidos pela ponte, devido à falta de manutenção,e à circulação de veículos de carga acima do peso recomendado. O projeto da prefeitura prevê a instalação de dois “arcos”, chamados de pórticos, um em cada extremidade da ponte, barras de proteção e placas de sinalização, tanto na estrutura de concreto da ponte, e no seu acesso.

Engenheiro afirma que “risco continua”

O engenheiro Olidio Volpato, que vem denunciando o risco no local, ao tomar conhecimento da alternativa sugerida, comentou ontem que “vai continuar a mesma coisa”. Volpato explicou a esta coluna que, “se não fizerem a substituição das vigas sem função estrutural, a condição de segurança permanece a mesma”. Acrescenta no entanto que “com a contratação pela prefeitura de um laudo com responsáveis técnicos, que foi a minha segunda sugestão, agora já existem responsáveis técnicos por eventuais sinistros (ou não) que possam acontecer”. Volpato explica que o risco causado pelas peças avariadas, embora seja reduzido, independe da limitação do peso dos veículos que utilizam a ponte, “pois estas peças são responsáveis pelos tombamentos laterais das longarinas principais. O que pode acontecer – com a medida – é apenas reduzir o risco por durante algum tempo, mas não para sempre”. Tecnicamente, explica que “estas vigas de travamento para contenção do tombamento são necessárias até para cargas reduzidas. Mas, agora, os responsáveis técnicos é quem devem defender seus laudos, se assim algum órgão solicitar”. Ele finaliza afirmando que “minhas sugestões foram aceitas. Agora, se me perguntares se eu como Engenheiro Estrutural passo tranquilo por sobre esta ponte, mesmo com laudo dando segurança, mas sem substituição das peças comprometidas, a minha resposta é NÃO”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/iniciativa-de-deputados-viabiliza-projeto-de-duplicacao-da-ers-118-para-evitar-o-pedagio/

Iniciativa de deputados viabiliza projeto de duplicação da ERS-118 para evitar o pedágio

2024-02-17