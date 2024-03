Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 11 de março de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Mulheres do campo

O presidente do Parlamento gaúcho, deputado Adolfo Brito (PP), participou na última semana da 30ª edição de um encontro entre agricultoras de dez municípios da região Centro-Serra. Integrando a programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o deputado participou de um conjunto de conversas informais com as participantes, para compreender o cotidiano de atividades agropecuárias locais. Durante as discussões, o líder parlamentar recebeu das presentes uma carta de reivindicações, com demandas nas áreas de saúde, infraestrutura, agricultura, segurança e previdência social.

Semana do Consumidor

A Assembleia gaúcha realiza nesta segunda-feira a abertura de uma exposição alusiva à Semana do Consumidor. Por iniciativa da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular, nos dias 11, 12, 13 e 15 de março a Defensoria Pública estará atendendo a população em um gazebo, em frente ao Palácio Farroupilha. Já nos dias 12 e 15, uma unidade móvel do PROCON/RS estará também no local, à disposição da comunidade.

Emendas para a Capital

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) entregou na última semana, à prefeitura de Porto Alegre, três emendas parlamentares, totalizando R$300 mil. Os recursos devem beneficiar o Batalhão de Polícia Militar da Capital e o Hospital Banco de Olhos, além dos Centros de Referência da Assistência Social e Centros de Referência Especializados da Assistência Social. “Porto Alegre é exemplo de liberdade econômica, livre mercado, desburocratização, redução de impostos e fortalecimento do empreendedorismo. É uma alegria saber que os recursos que estamos destinando ao município vão dar suporte ao trabalho que a administração realiza pelo bem-estar da população”, destaca Lorenzoni.

Saúde em foco

O deputado Professor Bonatto (PSDB) encaminhou na quinta-feira, ao prefeito de Viamão, Nilton Magalhães, uma emenda parlamentar no valor de R$400 mil para investimento na saúde do município. Os recursos serão utilizados para a aquisição de material permanente e compra de veículos para o setor, que serão definidos pela Secretaria Municipal de Saúde. “Mesmo com a boa notícia do Hospital Regional de Viamão que tivemos nesta semana, nosso mandato continua pensando em todo o sistema de saúde, desde a atenção básica até os atendimentos de alta complexidade. Tenho certeza que este recurso vai qualificar o atendimento das pessoas que buscam o serviço público para o tratamento”, afirmou Bonatto.

Situação das escolas

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia discute nesta terça-feira, no período de Assuntos Gerais, a atual situação de duas unidades estaduais de ensino. O colegiado, presidido pela deputada Sofia Cavedon (PT), deve dialogar sobre as demandas relatadas pela Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre José de Anchieta, de Rosário do Sul, e pelo Instituto Estadual Madre Benícia, de Novo Hamburgo. O grupo parlamentar deve abordar ainda, na sessão, a necessidade de renovação da parceria entre a Federação das APAES e o Estado do RS, através da Secretaria de Educação.

2024-03-11