Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 18 de março de 2024

Personalidades femininas são homenageadas pelo Republicanos. (Foto: FaceBook/Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Impactos na Economia

As comissões de Finanças e de Economia do Parlamento gaúcho promovem nesta segunda-feira uma audiência conjunta para dialogar sobre os impactos na economia do RS após a publicação dos decretos apresentados pelo governo gaúcho em dezembro de 2023. Proposta pelo deputado Miguel Rossetto (PT), a reunião abordará os potenciais reflexos negativos que a derrubada de benefícios fiscais proposta pela gestão de Eduardo Leite deve acarretar para o cenário econômico do Estado.

Procuradoria da Mulher

A deputada Silvana Covatti (PP) toma posse nesta terça-feira no comando da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia gaúcha. Retornando ao posto que ocupou em 2020, a parlamentar teve apoio unânime da bancada feminina da Casa e pretende, na nova gestão, ampliar as discussões sobre os crescentes episódios de feminicídio no RS. O órgão institucional é responsável por zelar pela participação mais efetiva das deputadas nas atividades do Parlamento, e também fiscalizar e acompanhar denúncias de discriminação e violência contra a mulher, além de cooperar com organismos nacionais e internacionais na promoção dos direitos femininos.

Imigração judaica

O Parlamento gaúcho realiza nesta segunda-feira, no Espaço Deputado Carlos Santos, a abertura da exposição fotográfica “Imigração e Colonização Judaica no RS: as colônias agrícolas”. Realizada por iniciativa do deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) e organizada pela Federação Israelita do RS, a mostra marca o Dia Nacional da Imigração Judaica e os 120 anos desde que as primeiras famílias judias chegaram ao Estado. “Além de celebrar os 120 anos da imigração judaica no RS, a exposição é uma homenagem do parlamento à história desses judeus, ao trabalho deles nas primeiras colônias agrícolas e à contribuição que deram para o desenvolvimento do RS”, afirma Lorenzoni.

Pauta dupla

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos promove nesta segunda-feira uma audiência pública para dialogar sobre o tema “Estomias: uma deficiência invisível e seus problemas”, a partir de proposição da deputada Luciana Genro (PSOL). O colegiado realiza ainda uma segunda audiência, solicitada pelo deputado Luiz Fernando Mainardi (PT), para debater os problemas encontrados nas instituições de longa permanência de idosos do RS, no que se refere a filantropia e manutenção destes espaços.

Mulher nota 10

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) entregou no sábado o Troféu “Mulher Nota 10” à atleta gaúcha Luísa Acosta, vice-campeã de Shotgun Standard Manual Damas, conquistado na Tailândia em 2023. Ao lado da secretária das Mulheres Republicanas de Porto Alegre, Tami Aso, o parlamentar destacou os feitos da esportista, que possui vários títulos nacionais e internacionais em competições de tiro esportivo. “Luísa nos orgulha com suas conquistas ao levar o nome do Rio Grande do Sul e do Brasil ao cenário internacional com a força e a garra que representam as mulheres desta nação”, afirmou Victorino.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

