Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 6 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Alinhamento de autoridades

O presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito (PP), integrou neste domingo uma reunião entre autoridades federais, estaduais e municipais para articular ações de resposta às enchentes e alagamentos no RS. Ao lado do presidente Lula, do governador Eduardo Leite e demais figuras de diferentes esferas do Poder Público, o líder do Legislativo estadual participou de discussões colaborativas, que estabeleceram prioridades e ações para o auxílio e restabelecimento dos gaúchos. “Conversamos sobre as necessidades prioritárias, como o envio de mais aeronaves, militares e especialistas que tenham a capacidade de auxiliar neste momento de calamidade. Consideramos importante a presença de todos os Poderes irmanados”, relatou Brito.

Base de reuniões

O Parlamento estadual recebe nesta segunda-feira uma reunião das bancadas federal e gaúcha com lideranças da Esplanada dos Ministérios no Plenarinho. Frente ao cenário emergencial que o RS está integrado, o Legislativo gaúcho colocou seus espaços e estrutura à disposição para servir como base para as reuniões e articulações entre os poderes, órgãos, gabinetes e demais instituições.

Passe livre

A deputada Laura Sito (PT) anunciou nas redes sociais neste domingo que solicitou ao prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que determine passe livre no transporte coletivo da capital gaúcha, em meio ao cenário de calamidade pública. A parlamentar relata que muitas pessoas que estão em área de risco querem se deslocar até o centro de triagem para abrigos, mas são impedidas pela falta de dinheiro para o pagamento da passagem de ônibus. “Catraca livre salva vidas! Muitos alojamentos estão distantes dos locais de risco e mais afetados da cidade. O lucro não pode estar acima da vida!”, destaca Laura.

Suspensão temporária

O presidente da Comissão de Economia da Assembleia gaúcha, Gustavo Victorino (Republicanos), tornou a pedir ao governador Eduardo Leite neste domingo, nas redes sociais, pela suspensão temporária dos decretos estaduais que derrubam incentivos fiscais e impactam na cesta básica do RS. Salientando o momento atípico vivido no estado, a partir dos incidentes climáticos, o parlamentar pede ainda que o líder do Executivo estadual interrompa momentaneamente o pagamento e apuração dos tributos no território gaúcho, de modo a viabilizar a recuperação das empresas prejudicadas pelos eventos extremos. “Não é o momento de aumentar o preço da cesta básica diante da tragédia que castiga o Rio Grande do Sul”, defende Victorino.

Alternativa de recursos

O deputado Luiz Fernando Mainardi (PT) repercutiu nas redes sociais neste domingo uma sugestão do ex-governador gaúcho Tarso Genro sobre o encaminhamento de recursos do governo federal ao RS. O ex-líder estadual defende que o presidente Lula transfira todos os recursos do chamado “orçamento secreto”, para o manejo transparente dos recursos, à recuperação da infraestrutura do estado e proteção das famílias gaúchas impactadas pela catástrofe climática. “Temos a oportunidade de substituir um orçamento secreto, sem transparência e com tantos indícios de corrupção, por um orçamento humanitário, de reconstrução estratégica do estado do Rio Grande do Sul. Que todos encorajem esta ideia!”, destaca Luiz.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-305/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-05-06