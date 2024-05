Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 11 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Diminuição de burocracias

O presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (PP), destacou nas redes sociais a posição “praticamente unânime” dos parlamentares da Casa sobre mudanças na Legislação que diminuam burocracias para a votação de projetos no plenário. As alterações, discutidas nesta sexta-feira em uma reunião virtual do Colégio de Líderes, devem possibilitar a análise imediata de propostas em favor do estado, dando celeridade ao avanço de ações de mitigação de impactos da catástrofe climática em curso. “A ALRS muda regimento para evitar a burocracia”, destaca Britto.

Acesso wi-fi

O Palácio Farroupilha, sede do Legislativo gaúcho, ampliou a capacidade de transmissão da rede wi-fi oferecida aos moradores do Centro Histórico de Porto Alegre. O local está disponibilizando a rede “Assembleia Visitante”, a qual conta com um breve cadastro para a liberação de acesso à internet. O Parlamento disponibiliza também réguas ligadas à rede elétrica para recargas de bateria de eletrônicos e lanternas.

Recursos dos BRICS

Após conversar por telefone com Dilma Rousseff, o deputado Miguel Rossetto (PT) anunciou nesta sexta-feira que o Banco dos Brics, atualmente chefiado pela ex-presidente da República, está preparando um pacote de ajuda ao RS. O parlamentar afirmou que a ex-mandatária segue em diálogo permanente com o presidente Lula para liberar, em breve, um volume significativo de linhas de crédito a diferentes setores. A expectativa é de que os recursos sejam anunciados para a reconstrução da economia gaúcha, além da infraestrutura dos municípios e das empresas do estado.

Isenção de pagamento

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) encaminhou um ofício às direções do Banrisul, Badesul e BRDE solicitando a isenção do pagamento de operações de crédito pelo prazo de 12 meses, sem incidência de juros de mora, para pessoas físicas, empresas e produtores rurais gaúchos. O parlamentar destaca a situação de emergência em curso no RS, a qual afirma que deve abalar fortemente a economia do estado. “É imperativo que todas as instituições unam esforços para ajudar a população a superar essa situação. O próprio BNDES fez isso e é uma alternativa de medida emergencial que pode ajudar muito micro, pequenos e médios empreendedores”, afirma Lorenzoni.

Liberação da LPG

A líder da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia, Sofia Cavedon (PT) cobrou o governador Eduardo Leite nas redes sociais nesta sexta-feira pela liberação imediata dos recursos da Lei Paulo Gustavo aos artistas gaúchos. O montante de R$90 milhões foi encaminhado ao RS em junho do ano passado, pelo governo Lula, e permanece na conta do Executivo estadual desde então. “Não tem o que explique não ter chegado ainda aos fazedores e fazedoras de arte do RS e agora, mais urgente ainda com a tragédia que estamos vivendo no RS”, destaca Sofia.

Antecipação de precatórios

O deputado Gerson Burmann (PDT) oficiou o governador Eduardo Leite nesta sexta-feira propondo a liberação antecipada do máximo possível de recursos previstos de precatórios devidos a inúmeros cidadãos gaúchos. O parlamentar alega que a medida pode contribuir significativamente para a retomada econômica do RS e permitir que as famílias afetadas pelos eventos climáticos tenham recursos financeiros disponíveis para reconstruir suas vidas. Burmann destaca que além de garantir a segurança e bem-estar das vítimas das enchentes, o Poder público deve dar atenção à recuperação econômica e social do estado a longo prazo.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-310/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-05-11