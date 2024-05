Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 20 de maio de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Plantão estendido

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa gaúcha decidiu estender até o dia 31 de maio o regime de plantão presencial e a suspensão temporária de atividades no plenário e nas comissões da Casa. As lideranças do Parlamento estadual aprovaram também a antecipação de metade do décimo-terceiro salário dos servidores da Casa Legislativa, a qual deverá ser paga até o dia 15 de junho.

Medida decisiva

O deputado Carlos Búrigo (MDB) celebrou nas redes sociais a decisão do Ministério da Agricultura em autorizar o comércio dos produtos de origem animal, com inspeção municipal ou estadual, em todo o país. O parlamentar destaca que a medida terá um caráter decisivo para mais de 600 agroindústrias do estado que foram atingidas pela crise climática. “Novos mercados para as agroindústrias familiares do RS. Esse é o resultado do nosso trabalho em parceria com o deputado Alceu Moreira e a Associação dos Laticinistas e Laticínios Gaúchos”, afirma Búrigo.

Produtos gaúchos

Em meio ao amplo número de atividades econômicas gaúchas atingidas pelas enchentes, o deputado Elton Weber (PSB) repercutiu nas redes sociais uma campanha pela compra de produtos e marcas de indústrias do RS. O parlamentar afirma que a aquisição de itens produzidos no estado será significativamente importante para retomada econômica no território gaúcho. “Assim nós vamos estar valorizando o trabalho das pessoas do nosso estado e principalmente mantendo os empregos”, destaca Weber.

Transações internas

O presidente da Comissão de Economia da Assembleia gaúcha, Gustavo Victorino (Republicanos), afirma que para retomar a economia do RS precisamos pensar no estado como um país. O deputado defende o avanço de um incentivo fiscal ou subsídio para que empresas com sede no RS que comprem de “CNPJs” sediados no estado tenham algum benefício. “O comércio, ele é as veias que irrigam a economia, mas o pulmão e o coração é a indústria. Então, eu acho que nessa hora mais do que nunca, a indústria tem que se dar as mãos com o comércio, e pensar num projeto só, num plano só, com um corpo só”, afirma Victorino.

Parceria questionada

A deputada Laura Sito (PT) comunicou nas redes sociais neste domingo que acionou o Ministério Público contra a parceria do governo estadual com a empresa de consultoria “Alvarez & Marsal”. A parlamentar afirma que o acordo entre as partes não consta no Diário Oficial do Estado e questiona como a entidade terá acesso a um conjunto de dados sobre o RS sem a realização de um ato público firmando a colaboração. Laura indaga ainda se a parceria entre as partes estará sujeita a controle externo da administração pública. “Estamos nas ruas com a população e atentos aos movimentos do governo. Afinal, sabemos que é em momentos delicados que muitas empresas e instituições aproveitam para lucrar. Queremos a transparência do uso dos recursos e das parceiras formadas pelo Governo Leite e pelo Prefeito Melo”, destaca a deputada.

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-05-20