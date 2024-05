Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 30 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Rodrigo Rodrigues/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Atenção redobrada

O presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (PP), participou nesta semana da posse do Conselho de Administração da Famurs para a gestão 2024/2025. Integrando o conjunto de falas no evento sobre a necessidade de reconstrução dos municípios afetados pela crise climática, o parlamentar relatou as medidas tomadas pelo Legislativo gaúcho em relação ao contexto e solicitou atenção redobrada das lideranças presentes à recuperação das escolas, do sistema de saúde e da infraestrutura que move a economia gaúcha. “Tem município que perdeu 18 pontes e pontilhões no interior, na zona rural, sem contar as estradas vicinais, que podem levar muito tempo para serem recuperadas. São entradas importantes para as propriedades dos agricultores e, se não forem recuperadas, não tem como chegar adubo e sementes para o plantio”, destaca Brito.

Auxílio ao campo

O deputado Adão Pretto (PT) reforçou nesta quarta-feira, junto ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, a necessidade de perdão das dívidas e auxílio aos produtores de alimentos do RS. O parlamentar relata que “duas secas e uma série de enchentes” castigaram as lavouras e animais do estado, além de afetarem significativamente a agricultura camponesa e familiar do território gaúcho. “O governo federal está trabalhando incansavelmente para reconstruir nosso estado e tenho certeza de que, por meio do diálogo, teremos boas notícias para nossos agricultores”, afirma Pretto.

Busca de experiências

O deputado Capitão Martim (Republicanos) visitou nesta quarta-feira a Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina para conhecer a estrutura do local. Na busca de ideias e experiências que possam ser implementadas no RS, o parlamentar dialogou com integrantes do órgão sobre soluções eficientes para a defesa civil gaúcha, além de defender a importância da integração e da cooperação entre estados. “Santa Catarina é referência nacional quando se trata de proteção e defesa civil. Eles possuem um dos mais modernos e eficientes sistema de proteção e defesa civil, com serviços de monitoramento e vigilância funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, além de cursos constantes de capacitação para seus profissionais”, pontua Martim.

Preservação de empregos

Ao lado do vereador porto-alegrense Roberto Robaina (PSOL), a deputada Luciana Genro (PSOL) oficiou o Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do RS solicitando a implementação de um benefício emergencial que preserve o emprego e a renda para os negócios atingidos pelas enchentes. Sugerindo uma iniciativa nos moldes do que foi feito na pandemia da COVID-19, os parlamentares pedem ainda que a medida tenha efeito retroativo, em relação aos trabalhadores cuja demissão já foi efetivada. “É inadmissível que nesse momento de calamidade do Estado, em que muitas pessoas perderam suas casas e praticamente tudo o que tinham, percam o emprego também. Mais do que nunca, os trabalhadores necessitam da sua fonte de renda”, defende Luciana.

Cidade-esponja

Inspirado em modelos adotados na Ásia, Europa e EUA, o deputado Gustavo Victorino (Republicanos) apresentou no Parlamento gaúcho uma proposta que prevê a adoção de mecanismos sustentáveis de gestão das águas pluviais para fins de controle de enchentes e alagamentos no RS, aplicando o modelo “cidade-esponja”. O avanço da estrutura, relacionado a tratativas de investimentos e convênios celebrados pelo Estado junto aos municípios, deve viabilizar a implementação de um mecanismo que possibilita a absorção da água da chuva para armazenamento, limpeza e reutilização, contribuindo de forma sustentável na redução de impactos de eventos climáticos extremos.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-325/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-05-30