Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 31 de maio de 2024

O deputado Pepe Vargas (PT) acompanhou a Associação de Avicultores de Frango de Corte e Postura Riograndense na apresentação de um relatório sobre os impactos das enchentes no segmento. (Foto: Reprodução)

Avicultura em crise

O deputado Pepe Vargas (PT) acompanhou nesta semana a Associação de Avicultores de Frango de Corte e Postura Riograndense na apresentação de um relatório sobre os impactos das enchentes no segmento ao governo federal. Na entrega do documento, junto à Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do RS, o parlamentar relatou que a avicultura, segunda maior atividade agropecuária do estado, está passando por uma crise significativamente séria após os desdobramentos da recente catástrofe climática no território gaúcho. “São mais de 7.500 pequenos produtores afetados, com impactos em 35 mil empregos diretos”, destaca Pepe.

Valorização do voluntariado

Frente ao amplo trabalho de voluntariado desenvolvido durante a crise climática no RS, o deputado Marcus Vinícius (PP) apresentou na Assembleia gaúcha um projeto de lei que propõe a criação da Política Estadual de Valorização e Apoio ao Serviço Voluntário. A iniciativa visa reconhecer, incentivar e promover o trabalho do gênero, além de criar um “banco de voluntários”, destinado à organização e facilitação do empenho de interessados em prestar serviços de ajuda não-remunerada. “Em momentos de crise como o que estamos vivendo, ele se torna ainda mais vital para a construção de uma sociedade coesa e participativa. O projeto de lei visa não apenas reconhecer, mas também incentivar efetivamente o engajamento voluntário em suas diversas formas”, destaca Marcus.

Proteção em emergências

O deputado Dr. Thiago Duarte (União) se reuniu nesta semana com integrantes da Associação dos Bombeiros do Estado do RS, para dialogar sobre as ações realizadas pelos profissionais da categoria durante os recentes eventos climáticos extremos no estado. Os representantes da entidade alinharam com o parlamentar a proposta de criação de uma frente parlamentar na Assembleia gaúcha, dedicada a debater e implementar avanços e melhorias para aumentar a eficácia em futuros desastres. “Nosso foco é claro: garantir a proteção da sociedade em situações de emergência, sempre tendo a preservação da vida como nossa prioridade máxima”, afirma Thiago.

Sala do Empreendedor

Ex-prefeito de Venâncio Aires, o deputado Airton Artus (PDT) protocolou nesta semana no Parlamento gaúcho um projeto de lei que institui um programa de auxílio emergencial para microempreendedores e empresas de pequeno porte. O parlamentar propõe que a iniciativa seja instalada nos moldes da “Sala do Empreendedor”, criada durante sua gestão à frente do município no Vale do Taquari. Airton propõe a inclusão dos segmentos empresariais e pequenas metalúrgicas no programa, de modo a viabilizar às empresas o recomeço de suas atividades e a superação das dificuldades de acesso às linhas de crédito dos bancos.

Solicitação atendida

A presidente da Comissão de Educação da Assembleia gaúcha, Sofia Cavedon (PT), celebrou nas redes sociais o adiamento do prazo para renegociação do programa Desenrola FIES, do governo federal. A deputada havia oficiado o ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, solicitando pela prorrogação do fim do prazo da iniciativa, o qual foi estendido para o dia 31 de agosto.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

