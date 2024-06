Colunistas Importação de arroz quer acabar com especulação oportunista dos intermediários

Por Flavio Pereira | 31 de maio de 2024

Ministro Carlos Fávaro explica que importação do arroz tem como objetivo conter especulação do produto. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, confirmou que a primeira leva de arroz importado com o objetivo de evitar alta de preços no mercado interno deve chegar às gôndolas dos supermercados nos próximos 30 ou 40 dias, vinda da Tailândia. Faz parte da estratégia de retomada dos preços anteriores à especulação que, em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul, chegou a aumentar em até 40% o preço do alimento. Mas os arrozeiros continuam recebendo o mesmo valor pelo quilo do produto. Sinal de que o problema acontece dos silos em diante.

Sanderson quer sustar uso de câmeras: “só servem para livrar a vagabundagem da ação policial”

O deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS) apresentou Projeto de Decreto Legislativo para sustar portaria do Ministério da Justiça que obriga o uso de câmeras por policiais militares e outros agentes de segurança. A partir da próxima semana, o parlamentar vai reunir assinaturas para emplacar a urgência do projeto na Câmara dos Deputados.

“O PDL apresentado ontem busca derrubar a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais (big brother) nos policiais brasileiros, imposta pelo desgoverno Lula, com o claro objetivo de paralisar e intimidar os policiais, livrando a vagabundagem da ação policial”, explica Sanderson.

PEC dos Desastres muda

Relator da proposta (PEC 44/23) que reserva 5% das emendas orçamentárias parlamentares para o enfrentamento de catástrofes e emergências naturais, o deputado Gilson Daniel (Pode-ES) afirmou que vai modificar o texto para que os recursos sejam destinados também para a prevenção de desastres. O anúncio foi feito na última audiência pública da comissão especial que analisa a PEC na terça-feira (28). Gilson Daniel concordou com sugestões feitas por representantes dos ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão; e da Integração e do Desenvolvimento Regional. O deputado Bibo Nunes (PL-RS), autor da PEC, destaca que a proposta tem o mérito de não mexer no Orçamento. Além disso, ressaltou que a PEC tem apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira. A comissão especial reúne-se na próxima terça-feira (4).

PIX de Kajuru chega ao RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul recebeu um PIX inesperado, do senador Jorge Kakuru (PSB-GO). O PIX de R$ 10 mil é parte de um acordo de conciliação com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A PGR denunciou Kajuru em abril de 2023. O órgão elencou três declarações dadas pelo senador desde 2019 nas quais ele acusa, sem apresentar provas, o ministro Gilmar Mendes de “venda de sentença”. A transferência foi feita na sexta-feira (29), conforme comprovante protocolado no inquérito que tramita na Corte.

Aposentadorias por incapacidade terão regulamentação

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5609/23, do deputado Albuquerque (Republicanos-RR), que unifica em cinco anos o prazo para o poder público revisar a concessão de aposentadoria por incapacidade de servidores públicos federais e de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ainda de reforma de militares das Forças Armadas e do Distrito Federal. Após esse prazo, não poderá ser feita revisão e, somente nos casos de comprovada má-fé do beneficiário, a avaliação poderá ocorrer a qualquer momento.

Após contatos da deputada Delegada Nadine, Banrisul amplia suspensão de consignados para servidores

O movimento da deputada estadual Delegada Nadine (PSDB) na busca de mais fôlego financeiro para os servidores estaduais, em especial da área da segurança pública, coincidiu com estudos do governo no mesmo sentido. No dia seguinte à conversa da deputada com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, sobre o tema, o Governo do Estado anunciou que o Banrisul vai autorizar a ampliação do prazo de suspensão dos pagamentos do consignado para servidores públicos de quatro para seis meses. A medida, confirmada ontem pelo governador Eduardo Leite, prevê a suspensão na cobrança da folha por 180 dias e beneficia servidores estaduais do Executivo, Legislativo e Judiciário. Ficam contemplados também os servidores municipais, no caso das prefeituras que assinaram o termo de adesão do Reconstruir RS, junto ao banco.

Clube dos Canalhas

O que dizer quando um estado é atingido por uma catástrofe como nunca havia ocorrido há mais de um século e um grupo de antigos alcaides da capital, na falta do que fazer, ao invés de ajudarem na busca de soluções e preocupados apenas com o proveito político, se debruçam na elaboração de uma nota culpando o atual gestor? Só resta uma definição:

“Foi criado o Clube dos Canalhas de Porto Alegre.”

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

