Por Bruno Laux | 1 de junho de 2024

Deputada Bruna Rodrigues (PCdoB). (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Lógica privatista

A deputada Bruna Rodrigues (PCdoB) criticou nas redes sociais a ausência de políticas de enfrentamento ao déficit habitacional no plano de recuperação “Porto Alegre Forte”, anunciado nesta semana pela prefeitura da capital gaúcha. A parlamentar afirma que, ao lado da plataforma “Reconstruir Porto Alegre”, o planejamento propõe uma lógica privatista para o restabelecimento da cidade, sinalizando à iniciativa privada a gestão dos equipamentos públicos. “Não é um problema engajar a iniciativa privada no desafio. A questão é que ela não pode ser tratada como a salvadora da nossa cidade”, pontua Bruna.

Orientação aos agricultores

O deputado Elton Weber (PSB) acompanhou nesta semana uma reunião com técnicos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para sanar dúvidas dos agricultores em municípios gaúchos impactados pela catástrofe climática. O encontro abordou demandas comuns a diferentes regiões rurais do estado, como a retirada de vegetação e entulhos deixados pela enchente nas propriedades e a desobstrução de estradas e vias de acesso. O parlamentar adiantou que a pasta estadual deve elaborar uma cartilha específica para os agricultores, de modo a fornecer um material complementar às normativas e instruções já emitidas para a recuperação pós-enchente.

Auxílio rural

O vice-presidente do Parlamento gaúcho, Paparico Bacchi (PL) apresentou um projeto de lei na Assembleia gaúcha que prevê a utilização de recursos do Fundo do Plano Rio Grande para mitigar prejuízos de agricultores e empreendedores familiares rurais gaúchos. O parlamentar propõe a criação de um auxílio emergencial no valor de R$8 mil, em cinco parcelas de R$1,6 mil, a ser fornecido pelo Executivo estadual às categorias. A proposta prevê ainda que mulheres agricultoras familiares, que sejam provedoras da família, recebam o benefício em parcela única, na primeira etapa dos pagamentos. “Toda produção, colheita e maquinário foram destruídos. A medida permitirá que os agricultores familiares possam se reerguer e recomeçar a produção de alimentos necessários ao abastecimento do Estado”, afirma Paparico.

Mutirão para reconstrução

A equipe do deputado Adão Pretto (PT) realiza neste sábado um mutirão em Eldorado do Sul para auxiliar no cadastramento dos moradores locais no Auxílio Reconstrução, do governo federal. A mobilização, organizada em frente à prefeitura da cidade, surge a partir da série de dúvidas sinalizadas pela população sobre as etapas para o recebimento do benefício de R$5,1 mil. Pretto afirma que a orientação para o acesso das vítimas da crise climática à iniciativa é necessária para que recebam o dinheiro o quanto antes e possam retomar suas vidas após a catástrofe no estado.

Solidariedade municipal

O presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (PP), esteve em Agudo nesta sexta-feira visitando áreas prejudicadas pelas chuvas e enchentes no município gaúcho. O deputado relatou nas redes sociais que muitas localidades da cidade ainda estão sem acessos, pontes e pontilhões, e que famílias de agricultores permanecem sem os serviços da rede de energia elétrica desde que foram impactadas pelos eventos climáticos extremos. Apesar das adversidades, o parlamentar afirma que a cooperação entre os moradores locais tem auxiliado na recuperação da recente crise. “A solidariedade acalenta e dá ânimo por aqui a partir da proatividade dos próprios agudenses”, destaca Brito.

