Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 24 de junho de 2024

Parlamento gaúcho homenageará voluntários que atuaram nas enchentes de maio. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Heróis contemporâneos

A deputada Silvana Covatti (PP) ocupará o Grande Expediente do plenário do Parlamento gaúcho na próxima semana para prestar uma homenagem aos voluntários que atuaram no Rio Grande do Sul durante as enchentes de maio. Intitulada “Heróis Farroupilhas do Século XXI”, a sessão deve abordar o papel das pessoas que auxiliaram no resgate e apoio às vítimas da catástrofe climática, as quais a parlamentar descreve como “fundamentais” na reconstrução do Estado.

Atenção à Saúde

O deputado Joel Wilhelm (PP) viajou a Brasília na última semana para uma reunião com a equipe técnica do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde. Junto ao órgão da pasta federal, o parlamentar gaúcho solicitou atenção e recursos para hospitais de Parobé, Igrejinha e São Francisco de Paula voltados à habilitação de leitos, construção de UTIs temporárias e outros pontos de melhoria e incremento nas unidades de saúde.

“Estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde para conquistar esses importantes recursos aqui em Brasília. Os nossos pedidos são legítimos e devem ser contemplados. Melhorar o atendimento no SUS é sinônimo de qualidade de vida à população”, destaca Wilhelm.

UFRGS em Caxias

A Comissão de Educação da Assembleia gaúcha promove nesta quinta-feira (27) uma audiência pública híbrida, na Câmara Municipal de Caxias do Sul, para tratar do processo de implantação do campus da UFRGS na cidade da Serra gaúcha.

A discussão, proposta pelo deputado Pepe Vargas (PT), ocorre a partir do recente anúncio do ministro da Educação, Camilo Santana, sobre a instalação da instituição de ensino no município, a partir de investimentos do Programa de Aceleração de Crescimento – Universidades. Segundo o ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, o campus poderá dar início às aulas já no próximo ano.

Entrega de emenda

Em viagem a Roca Salles no final de semana, o deputado Elizandro Sabino (PRD) oficializou a entrega de uma emenda parlamentar de sua autoria à prefeitura do município. Os recursos, no valor de R$ 100 mil, serão repassados à Secretaria da Saúde da cidade, que esteve entre as principais do Vale do Taquari que foram impactadas pela recente catástrofe climática.

“Nesse momento, após o município passar por diversos desafios em decorrência das enchentes, é fundamental termos esse olhar especial para a saúde da população de Roca Sales”, pontuou Sabino.

Recursos para reabilitação

O deputado Neri, o Carteiro (PSDB) visitou nesse final de semana a instituição “Desafio Jovem de Tramandaí”, que atua na reabilitação de dependentes químicos. Ao dialogar com lideranças da entidade, o parlamentar recebeu um pedido de apoio para resolver a atual situação de perda de recursos, que tem impactado todas as comunidades terapêuticas do Estado.

Neri destacou que está articulando junto ao Executivo estadual pela abertura de um edital ou programa que disponibilize recursos para auxiliar no trabalho das entidades do gênero no território gaúcho.

