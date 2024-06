Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 24 de junho de 2024

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá ir ao México. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Viagem estendida

O presidente Lula deve aproveitar a viagem que fará à Assembleia Geral da ONU, em Nova York, para fazer uma visita ao México. A convite do líder mexicano, López Obrador, o chefe do Executivo brasileiro deve passar pela Cidade do México no final de setembro, antes do evento nos EUA.

Amigo da oposição

Senadores aproveitaram um recente jantar com o presidente Lula no Palácio da Alvorada para reclamar da quantidade de emendas parlamentares concedida à base governista. Os parlamentares afirmaram que o presidente parece “gostar mais dos inimigos do que dos aliados”, em função do número maior de recursos disponibilizados a alguns oposicionistas.

Greve ilegal

A Advocacia-Geral da União deve solicitar nesta semana ao STJ a decretação da ilegalidade da greve dos servidores do Ibama. Articulada junto ao Ministério da Gestão e da Casa Civil, a decisão surge em paralelo à “operação-padrão” do órgão em curso há mais de cinco meses e à ameaça de paralisação geral para os próximos dias.

Investimento em estatais

Tramita na Câmara um projeto de lei que abre crédito suplementar de R$304,3 milhões no Orçamento de 2024 para investimentos em empresas estatais. A maior parte do montante é prevista para uso dos Correios na implementação do Plano de Investimento em Infraestrutura e do Plano de Investimento de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Prazo estendido

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação estendeu até o dia 28 de junho o prazo para que prefeituras municipais encaminhem avaliações técnicas para a retomada de obras do setor. A prorrogação surge frente à falta de resposta de 800 cidades às formalidades para inclusão de projetos no Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação.

Inquérito estendido

O inquérito que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno por tentativa de golpe de Estado em 2022 deve ser concluído somente no segundo semestre. Apesar de prever inicialmente o fim da apuração para junho, a corporação não conseguirá encerrar a tempo as ações necessárias para finalizar as investigações.

Descriminalização em pauta

O Supremo Tribunal Federal retoma nesta terça-feira o julgamento que pode descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal. A discussão, que já conta com o voto de oito magistrados, havia sido interrompida no dia 6 de março após um pedido de vista do ministro Dias Toffoli.

Ativismo judicial

Para o senador Eduardo Girão (Novo-CE), a “insistência” do STF em avançar com o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas caracteriza a existência de um ativismo “político-judicial”. Fazendo menção à PEC das Drogas em tramitação no Congresso, o parlamentar afirma que o debate no Judiciário desrespeita a independência e a harmonia entre os Poderes da República.

Comportamento infantil

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) descreveu como “infantilidades” os recentes posicionamentos do presidente Lula em relação à presidência do Banco Central. O parlamentar afirma que as críticas do chefe do Executivo geram agitação no mercado e prejudicam os brasileiros que precisam de renda.

POAÇÃO

As pré-candidatas à prefeitura de Porto Alegre, Maria do Rosário (PT) e Tamyres Filgueira (PSOL), apresentaram no sábado as diretrizes da plataforma participativa POAÇÃO. A iniciativa busca viabilizar a participação ativa dos cidadãos porto-alegrenses no restabelecimento da cidade no pós-crise climática através da coleta de sugestões e ideias para a reconstrução da Capital.

Pesquisa de aprovação

Uma pesquisa Atlas/Intel, realizada neste mês em parceria com a CNN, apontou que 59% dos entrevistados em Porto Alegre desaprovam o governo de Eduardo Leite no RS. Outros 31% afirmaram que aprovam a gestão do tucano gaúcho e 10% não souberam se posicionar.

Pesquisa de aprovação II

Na mesma pesquisa, 59% dos porto-alegrenses consultados afirmaram desaprovar o governo do prefeito Sebastião Melo na capital gaúcha. Cerca de 37% sinalizaram aprovação à gestão e 4% não souberam como avaliar.

Hidrojateamento nas ruas

A prefeitura de Porto Alegre publicou na última semana um edital de chamamento público para propostas de serviço de hidrojateamento para limpeza de ruas atingidas pelas enchentes. A contratação, realizada com dispensa de licitação, visa dar início imediato aos serviços após a ordem de início, com prazo de execução de 45 dias.

Câmeras corporais

A Guarda Municipal de Porto Alegre passa a adotar, a partir desta segunda-feira, o uso de câmeras corporais anexadas às fardas de seus agentes. Os equipamentos que contam com recursos de infravermelho, visão noturna e geolocalização, viabilizarão gravações contínuas de imagens e áudio de até 10 horas.

Atendimento deslocado

A Secretaria da Fazenda de Porto Alegre passa a atender, a partir desta segunda-feira, nas unidades Tudo Fácil Centro e Tudo Fácil Zona Norte. A mudança temporária ocorre frente aos impactos das enchentes no prédio da pasta municipal, na Travessa Mario Cinco Paus, que está passando por reformas.

