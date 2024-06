Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 29 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Mercado em pauta

A deputada Sofia Cavedon (PT) participou nesta semana de uma reunião com o secretário de Administração e Patrimônio de Porto Alegre, André Barbosa, e outras autoridades, para dialogar sobre as obras do Mercado Público da capital gaúcha. Ao lado de permissionários e representantes do Iphan e do Ministério da Cultura, a parlamentar discutiu o orçamento e diferentes pontos previstos em um documento sobre o local, avaliando melhorias orçadas e não realizadas, assim como aprimoramentos avaliados e já concluídos. Sofia destacou que o governo federal deve pagar a reforma da refrigeração do espaço e que R$ 4 milhões serão destinados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para o custeio das reformas.



Oportunidades para militares

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) apresentou no Parlamento gaúcho um projeto de lei que propõe a criação do Programa de Inclusão e Qualificação Profissional para Egressos do Serviço Militar Obrigatório no RS. Voltada ao aprimoramento da transição de recém-saídos das Forças Armadas para o mercado de trabalho, a medida sugere o oferecimento de formação complementar e oportunidades de capacitação profissional após o término do serviço militar obrigatório. Victorino destaca que a ação incentiva a colaboração entre o setor público e a iniciativa privada, enquanto valoriza as competências adquiridas pelos jovens durante a passagem pelas instituições militares.

Autonomia às escolas

Atendendo à reivindicação da Associação Gaúcha dos Professores Técnicos do Ensino Agrícola, o deputado Paparico Bacchi (PL) apresentou na Assembleia gaúcha um projeto de lei que visa dar autonomia às Escolas de Educação Profissional do RS que geram recursos a serem aplicados na própria instituição. O parlamentar afirma que o Estado conta com diferentes instituições de ensino que já possuem cooperativas devidamente consolidadas, as quais demonstram que é possível agregar valor econômico com a participação ativa da comunidade escolar. A partir da medida, Paparico propõe que as receitas advindas da atividade produtiva desenvolvida nos locais sejam geridas pelas próprias cooperativas, as quais deverão disciplinada no regimento escolar da instituição a sua organização e funcionamento. “É um reconhecimento às atividades cooperativadas desenvolvidas em inúmeras escolas do nosso estado”, destaca o deputado.



Recuperação do agro

O deputado Vilmar Zanchin (MDB) se reuniu nesta semana com o novo secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kuhn. O parlamentar debateu junto ao representante do Executivo uma série de projetos e ações prioritários para a recuperação do agro gaúcho, o qual, segundo levantamento da Confederação Nacional de Municípios, atingiu mais de R$4,2 bilhões em prejuízos após as enchentes . “Neste cenário, dar apoio aos produtores rurais e recuperar solos degradados estão entre os desafios da pasta nos próximos meses”, destaca Zanchin.



Compromisso cultural

Durante a abertura do Carijo da Canção Gaúcha, em Palmeira das Missões, nesta semana, o deputado Adão Pretto Filho (PT) reafirmou o compromisso do presidente Lula com a cultura e profissionais da música. Em discurso no evento, o parlamentar destacou os impactos da recente catástrofe climática e da pandemia no setor cultural, o qual ele afirma ser um dos primeiros a serem afetados e um dos últimos a retomarem a normalidade após adversidades do gênero. “Eu tenho certeza de que a cultura, a música, a arte são fundamentais para a retomada e reconstrução do nosso Estado. É um orgulho um presidente que acredita e valoriza a cultura. Meu pai, o saudoso Adão Pretto, costumava dizer que a política é séria, mas pode música, pode poesia”, pontuou o parlamentar.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-350/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-06-29