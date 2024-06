Colunistas Governador insiste no uso das opções dos aeroportos de Caxias do Sul, Santa Maria, Torres, Passo Fundo e Pelotas

Por Flavio Pereira | 29 de junho de 2024

Governador Eduardo Leite anunciou, ontem, investimentos no aeroporto de Torres. (Foto: Arquivo Pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O governador Eduardo Leite revelou que, nas conversas com os executivos da Azul, da Latam e da Gol, reforçou que os aeroportos de Caxias do Sul, Santa Maria, Torres, Passo Fundo e Pelotas podem absorver parte da demanda reprimida com o fechamento do Salgado Filho, e que “estamos confiantes de que teremos anúncios de mais voos em breve.” Nesta sexta-feira (28) foi confirmado um investimento de R$ 9 milhões no aeroporto de Torres, no Litoral Norte, para que a estrutura passe a receber voos comerciais. O governador Eduardo Leite fez o anúncio ao lado do prefeito Carlos Souza, durante vistoria no aeródromo, quando confirmou a aquisição do sistema de iluminação PAPI (que orienta os pilotos) e uma nova estação meteorológica. Segundo o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a instalação dos novos equipamentos será feita até o início de setembro. O governo, segundo Eduardo Leite, calcula que o fechamento do Salgado Filho pode impactar o PIB do RS em 0,5% em 2024. Considerando todos os setores atingidos, o cálculo é de uma perda de R$ 2,5 bilhões a R$ 3,2 bilhões até o fim do ano. Antes da enchente, o Rio Grande do Sul tinha cerca de 2,8 mil voos mensais, sendo a maior parte, 2,4 mil, em Porto Alegre. Em junho, o Estado deve encerrar o mês com menos de 400 voos realizados.

Caos no Pantana: incêndios batem recorde histórico

Mais de 680 mil hectares foram consumidos pelo fogo neste ano no Pantanal, evidenciando o descontrole total do governo. Sequer começou a temporada de seca, e segundo especialistas, o fogo se alastra e coloca o bioma em risco. O drama aumenta diante da inércia do governo: há poucas medidas de prevenção e vigilância à vista. O número de focos de incêndios no Pantanal neste ano já supera o registrado no mesmo período de 2020, ano recorde de queimadas em todo o bioma. As queimadas nos seis primeiros meses de 2024 já são maiores em comparação com 2020. Mato Grosso do Sul decretou estado de emergência nas cidades atingidas pelos incêndios no dia 24 de junho.

Senador Mourão vê “silêncio do desgoverno, dos pseudo-ambientalistas, e das estridentes ONGs” nos incêndios do Pantanal

Ontem, o senador Hamilton Mourão (Republicanos) comentou que “enquanto o fogo vai se espalhando em vários locais do Brasil, vê-se o silencio magistral do desgoverno Lula, dos pseudo-ambientalistas e das estridentes ONGs que vociferavam em nosso governo”. Mourão foi enfático, comparando com a situação de abandono do Rio Grande do Sul:

“Esperamos que não recebam do desgoverno o mesmo tratamento do nosso Rio Grande do Sul, ignorado até agora enquanto sofre os efeitos de sua maior tragédia climática.”

Falas de Lula começam a projetar dólar para desastroso patamar de R$ 6

Após o presidente Lula afirmar em uma entrevista ontem (28), antes da abertura das negociações no mercado cambial, que os juros vão “melhorar” quando ele indicar o próximo presidente do Banco Central, que assumirá o cargo em 2025,o mercado cambial reagiu. O dólar comercial atingiu R$ 5,59 na máxima de sexta- feira. Este foi o maior valor desde 10 de janeiro de 2022, quando foi de R$ 5,67. Há quem diga que ainda pode ficar pior.

Em Gramado, congelado salário do prefeito: permanece em R$ 37,9 mil

A Câmara de Gramado, no exame dos subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o quadriênio de 2025 a 2028 decidiu, numa compreensão com as dificuldades do estado e do município, congelar os atuais valores Serão mantidos os salários no módico valor atual: o prefeito de Gramado em R$ 37.998,06 e para o vice-prefeito e secretários municipais em R$ 16.903,03. Para os vereadores, foi proposta a manutenção do salário mensal fixado no valor atual de R$ 9.416,24. Uma cota de sacrifício sem dúvida.

Separar a carne do rico da carne do pobre já deu errado em Cuba, adverte Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou ontem a declaração do presidente Lula, de que pretende tributar de forma diferenciada, separando por classes os cortes de carne. Segundo Bolsonaro, “separar a carne do rico da carne do pobre é o auge do autoritarismo, é cruel com a população. Depois de controlar as redes sociais, Lula agora quer controlar a mesa das famílias. Isso que estamos vendo é um projeto de domínio pelo empobrecimento da população e pelo desincentivo a produção.” Jair Bolsonaro conclui:

“Deu errado em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte. Vai dar errado aqui também!”

