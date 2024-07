Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 15 de julho de 2024

(Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini)

Desassoreamento no RS

A Comissão de Economia do Legislativo gaúcho promove uma audiência pública nesta -feira para debater a proposta de criação de uma política estadual de desassoreamento no RS. O debate ocorre por proposição do deputado Guilherme Pasin (PP), autor de um projeto de lei sobre a temática, que sugeriu a reunião como uma oportunidade de ampliar ao máximo o debate sobre o texto. “Não tenho a pretensão de que o projeto seja aprovado exatamente como está. Penso que a contribuição de outros deputados, de técnicos e também da sociedade civil seja fundamental para qualificarmos a nossa proposta”, afirma Pasin.



Hospitalização humanizada

A deputada Luciana Genro (PSOL) apresentou na Assembleia gaúcha um projeto de lei que garante uma ala separada em hospitais para mães de bebês natimortos. A proposta visa amenizar o sofrimento de mulheres envolvidas em casos do gênero, as quais , em diversas instituições, permanecem no mesmo espaço que as demais parturientes. “Não raro as gestantes, após perda gestacional ou óbito fetal, permanecem na mesma ala em que as demais parturientes, perfazendo um choque brutal entre realidades absolutamente distintas: a vida e o luto”, relata a parlamentar.

Trensurb em Taquara

O deputado Issur Koch (PP) recebeu na última semana a manifestação de apoio do novo reitor da Feevale, José Paulo da Rosa, sobre a extensão da linha do trem até a cidade de Taquara. Presidente da Frente Parlamentar pela Extensão do Trensurb até Taquara, o parlamentar agradeceu o posicionamento do líder universitário e destacou a importância de uma mobilização regional pela iniciativa. “Precisamos da união de todos para sensibilizarmos o governo federal e o Ministério das Cidades da importância de levarmos o trem até o Vale do Paranhana. Para isso, precisamos coletar o maior número de assinaturas em nosso abaixo-assinado virtual que pede a atualização de um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental realizado há cerca de 10 anos pela direção da Trensurb no Estado”, pontua Issur.



Vitivinicultura em pauta

O presidente da Frente Parlamentar da Vitivinicultura e Fruticultura da Assembleia gaúcha, Elton Weber (PSB), reuniu-se na última semana com o novo secretário estadual de Agricultura, Clair Kuhn, para dialogar sobre medidas para os setores. Ao lado de lideranças de entidades e municípios da Serra Gaúcha, o deputado debateu questões sobre a contratação de novos convênios com o Estado e a liberação de verba do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura, vinculado à pasta estadual. O encontro foi pautado ainda por discussões referentes à adoção de mecanismos para reduzir as perdas com a incidência de granizo sobre a produção de uvas na região serrana do estado.



Homenagem na Assembleia

O Parlamento gaúcho entregou na última semana, a partir de articulação do deputado Elton Weber (PSB), a Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa para o presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do RS, Rogério Kerber. O parlamentar destacou o papel de referência do homenageado em inúmeros setores econômicos do estado, com reconhecimento nacional, mencionando sua permanência no comando da entidade desde sua criação, em 2005. “Esta medalha expressa nosso agradecimento ao trabalho de excelência desenvolvido em defesa da economia gaúcha, da sanidade e do setor agroindustrial”, pontua Weber.

