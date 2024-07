Bruno Laux Panorama político

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Cumprimento do arcabouço

O presidente Lula sinalizou a ministros do governo que não abrirá mão de cumprir o arcabouço fiscal da União. O chefe do Executivo afirmou que deve seguir com o avanço de investimentos e recuperação de políticas sociais, ainda que mantendo os limites do documento para não deteriorar o ambiente econômico e as contas públicas.

Viagem ao Chile

Ainda que focando em agendas internas nos estados brasileiros, o presidente Lula deve viajar ao Chile entre os dias 5 e 6 de agosto. A visita ao país sul-americano estava inicialmente programada para maio, mas o chefe do Executivo decidiu adiá-la para acompanhar os desdobramentos da recente catástrofe climática no RS.

Coibição da libertinagem

Para o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, as redes sociais se tornaram um problema de saúde pública, além de um ambiente de prosperidade criminosa. O líder ministerial defende a regulamentação das plataformas digitais, o que afirma não se tratar de um retrocesso de liberdade de expressão, mas sim de um modo de coibir a libertinagem.

Impressões precoces

O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, afirma ser precoce qualquer conclusão sobre o efeito do recente atentado contra o ex-presidente Donald Trump nas eleições dos EUA. O representante brasileiro viaja nesta semana ao país norte-americano para eventos acadêmicos e aproveitará a passagem para dialogar com representantes do governo local.

Múltiplos riscos

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirma que o atentado contra Donald Trump expõe as consequências negativas de armar a população. O líder ministerial defende que “o aumento indiscriminado de armas de fogo em poder dos cidadãos comuns não representa apenas um risco para a segurança pública, mas coloca em xeque a própria democracia”.

Permanência esperada

Pessoas do entorno de Juscelino Filho estão otimistas quanto à permanência do ministro na pasta federal das Comunicações. Aliados do líder ministerial avaliam que a PGR deve demorar, ou até mesmo desistir, de denunciá-lo em meio às investigações por suspeitas de desvio de emendas parlamentares.

Ato na Paulista

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram nesse domingo, na Avenida Paulista, para protestar contra o governo Lula e o STF. Esvaziado, o evento foi marcado por gritos de “Trump vive” e brados contrários à atual gestão federal e à Suprema Corte.

Agendas continuadas

Ausente no evento na capital paulista, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou nesse domingo do lançamento da pré-candidatura de Rosana Valle (PL) à prefeitura de Santos (SP). Mesmo que indiciado pela PF no âmbito das investigações sobre vendas de joias da Presidência e no centro das repercussões relacionadas à “Abin paralela” durante seu governo, o ex-mandatário segue dando continuidade em compromissos e viagens político-eleitorais.

Isenção para voluntariado

A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou na última semana um projeto de lei que isenta de Imposto de Renda e contribuição previdenciária o serviço voluntário prestado por policiais e bombeiros em horário de folga. Atualmente, o pagamento de ações do gênero é considerado “gratificação”, consequentemente passível de tributos.

Incineração de máquinas

Empresários do ramo do tabaco solicitaram apoio de deputados federais para avançar com um projeto de lei que obrigue a incineração de máquinas de cigarro apreendidas pelas forças de segurança. Lideranças do setor defendem que a destruição dos equipamentos reduziria significativamente a circulação de cigarros ilegais no País.

Custeio de exames

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pode votar nesta terça-feira uma proposta que obriga o empregador a pagar o exame toxicológico exigido para motoristas profissionais. Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro determina que condutores do gênero passem por exame para detectar substâncias psicoativas que comprometam a capacidade de direção.

Delegacia no Litoral

O vice-governador Gabriel Souza vai a Tramandaí nesta segunda-feira para a inauguração de uma Delegacia de Polícia Civil, que funcionará também como Delegacia de Pronto Atendimento. As novas instalações terão área de 900 metros quadrados, equipada com salas de atendimento especializadas, videomonitoramento e celas adequadas para individualização de gênero.

Apoio aos MEIs

O governo gaúcho deve anunciar nesta segunda-feira um pacote de apoio financeiro aos MEIs e pequenos negócios impactados pela recente catástrofe climática. O conjunto de medidas deve incluir a criação de novas linhas de crédito subsidiadas pelo Estado, além de um programa inédito destinado aos microempreendedores individuais.

Relatório em votação

Os vereadores de Porto Alegre realizam nesta segunda-feira a última reunião da CPI da CEEE Equatorial na Câmara Municipal. O colegiado deve votar o relatório produzido a partir de seus trabalhos, os quais apuram a atuação da concessionária na capital gaúcha.

Transparência de custos

A Câmara de Porto Alegre está discutindo um projeto de lei que obriga a inclusão, nas proposições legislativas que gerem custos aos cidadãos e às empresas, de um relatório de análise do impacto financeiro dos custos decorrentes da sua execução. A medida visa tornar mais abrangente o estudo das propostas apresentadas à cidade, possibilitando uma melhor análise dos seus reflexos na máquina pública e no cotidiano dos cidadãos.

