Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 10 de agosto de 2024

A deputada Bruna Rodrigues (PSOL) destacou nas redes sociais o impacto significativo da catástrofe climática de maio no RS para os indígenas. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

Impacto nos indígenas

Ao relembrar o Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado nesta sexta-feira, a deputada Bruna Rodrigues (PSOL) destacou nas redes sociais o impacto significativo da catástrofe climática de maio no RS para os indígenas gaúchos. A parlamentar afirma que, de acordo com o governo federal, 70% dos territórios destinados à população indígena foram afetados, gerando um contexto que coloca urgência no estado em apoiar o enfrentamento à tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas. “Esses territórios não podem ser instrumento de disputa em um momento tão delicado que enfrentamos. São os povos indígenas os maiores aliados na preservação da natureza e dos nossos recursos naturais”, pontua Bruna.

Apelo ao Planalto

O deputado Claudio Tatsch (PL) fez um apelo ao governo federal em favor dos agricultores gaúchos durante discurso nesta sexta-feira na 24ª Fenarroz, em Cachoeira do Sul. Ao comentar sobre os impactos da crise climática no agronegócio gaúcho, com destaque para a produção arrozeira, o parlamentar pediu que o Executivo federal atenda, com prioridade máxima, as demandas apresentadas pelos produtores do Estado. “Nunca os produtores rurais precisaram tanto de linhas de créditos especiais quanto agora, no pós-enchente que devastou a agropecuária gaúcha”, pediu Claudio.

Atenção aos Vales

Em participação no Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura em São Paulo, nesta semana, o deputado Airton Artus (PDT) reuniu-se com o governador Eduardo Leite para dialogar sobre a situação atual dos frigoríficos da região do Vale do Taquari e do Rio Pardo. O parlamentar propôs uma audiência pública junto ao líder gaúcho para buscar uma solução enquanto o Governo Federal não destine recursos ou anistie os encargos dos produtores que foram prejudicados pelas inundações no mês de maio. “Queremos organizar uma série de visitas às empresas do Vale do Taquari e Rio Pardo. Precisamos de políticas que passem segurança aos produtores, seja do setor primário ou industrial. E a participação nesta grande feira da proteína animal nos motiva para continuar buscando soluções e apoio a este importante setor”, destaca Artus.

Pedido ao Exército

O deputado Gerson Burmann (PDT) participou nesta semana, ao lado de representantes do Movimento “SOS Vila dos Sargentos”, da entrega de uma solicitação ao Coronel Marco Antônio Rodrigues, do Exército Brasileiro. No documento, o grupo pede a destinação de uma fração de área da União em favor da Vila dos Sargentos, em Porto Alegre, para a construção de uma nova rua pública. O espaço requerido deve ser utilizado ainda para a instalação de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida e de uma área destinada ao lazer e esportes. “Estamos trabalhando incansavelmente para garantir mais qualidade de vida e infraestrutura para a nossa gente”, destacou Gerson.

Demandas dos metroviários

A deputada Luciana Genro (PSOL) acompanhou lideranças do Sindicato dos Metroviários em uma reunião com a Trensurb para informar e cobrar providências sobre dificuldades enfrentadas por funcionários da empresa. A parlamentar relata que uma série de obstáculos surgiram desde que a empresa passou a estar ameaçada de privatização, há seis anos, os quais se somam aos problemas ocasionados pelas recentes enchentes. Questões como insegurança e problemas estruturais na linha de atuação dos ônibus que carregam os passageiros de Canoas a Porto Alegre e vice-versa foram apresentados ao diretor-presidente da entidade, Ernani Fagundes, o qual se comprometeu em agir para sanar as demandas.

* brunolaux@pampa.com.br

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2024-08-10