10 de agosto de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Maior das estatais, a Petrobras é a mais recente vítima da má gestão e de interferências do governo Lula, registrando prejuízo de R$2,6 bilhões entre abril e junho de 2024. É o primeiro prejuízo em 4 anos. Ao final do segundo governo Lula, após o petrolão, a estatal valia R$24 bilhões. Em 2023, Lula recebeu a Petrobras valendo quase R$600 bilhões. Outras seguem no caminho do brejo como os Correios, mas Lula decretou sigilo dos resultados. Os Correios voltaram a dar prejuízo após recuperação.

Estava escrito

O governo devolveu uma rotina de prejuízos bilionários à Petrobras, que, em março, perdeu em apenas um dia R$56 bilhões em valor de mercado.

Recordar é viver

Ainda no STF, Ricardo Lewandowski anulou na Lei das Estatais tudo que proibia político dirigindo empresas. Aposentado, virou ministro da Justiça.

Más escolhas

Com a Lei das Estatais desfigurada, Lula indicou o ex-senador Jean Paul Prates, sem qualificação ou experiência, para presidir a Petrobras.

Outra gestão

O prejuízo do segundo trimestre ainda não tem relação com a gestão de Magda Chambriard na Petrobras, e sim com a diretoria anterior.

Ministro decorativo viaja e não se explica no Senado

Durante reunião da Comissão de Relações Exteriores do Senado que discutiu a oitiva de diplomatas brasileiros para que expliquem a posição omissa do governo Lula (PT) diante da fraude eleitoral do ditador Nicolás Maduro na Venezuela, o presidente do colegiado, governista radical, nem se importou com a desfeita: admitiu o que chamou de “esboço de acordo” para transformar as convocações em “convite” e esperar a conclusão de uma viagem (sem agenda objetiva) de duas semanas do chanceler.

Golpe pode esperar

O presidente da CRE disse ter telefonado a Mauro Vieira, em vez de ter a altivez e compostura de aguardar explicações do fujão.

Saindo do imprensado

É até compreensível a fuga de Mauro Vieira: ele não apita nada. Quem define política externa é o ativista tardio Celso Amorim, ministro de fato.

Vai que é tua

Vieira vazou por malandragem, para o Senado convocar quem importa, Amorim, aspone para assuntos internacionais aleatórios. Deve ir dia 15.

Esse avião é um perigo

A Anac é uma nulidade completa: permite que aviões como o que caiu em Vinhedo (SP) operem à vontade em voos regionais no Brasil. Desde o lançamento, nos anos 1980, os ATR 72 já caíram 402 vezes, matando 470; e foram 187 acidentes e 296 mortos com o ATR 42.

Perguntar não é crime

Prisão preventiva não tem limite, mas deve observar a proporcionalidade e a necessidade. Seriam necessários seis meses de cadeia para Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, por uma viagem que ele não fez?

RS não pede esmola

O senador Hamilton Mourão (Rep-RS) criticou o governo Lula na abertura da Feira Nacional do Arroz, nesta sexta (9), pela lentidão na liberação de recursos para o Estado. “O Rio Grande do Sul não pede esmola!”, proclamou, só precisa do crédito necessário para se recuperar.

Disputa cara

O impostômetro estima que o brasileiro já pagou R$2,2 trilhões em impostos em 2024 até este sábado (10), mas o Portal da Transparência do governo Lula estima R$3,02 trilhões. E continua passando o rodo.

Sem arrependimento

Ricardo Salles (Novo-SP) diz que saiu do PL porque Valdemar Costa Neto, chefe do partido, negou-lhe legenda para disputar a prefeitura paulista. “Estaria na frente do Nunes. Se bobear, até do Boulos”, disse.

Recorde atrás de recorde

Até o momento, segundo a transparência do próprio governo, o valor já pago este ano em emendas parlamentares bateu o recorde histórico: R$23,15 bilhões, que já é mais que tudo pago em 2023.

Agência de viagens

Ao destacar gasto de R$2,3 bilhões do governo Lula com diárias e passagens só no ano passado, o senador Ciro Nogueira (PL-PI) concluiu que os ministérios “viraram agências de viagens para a companheirada”.

Mortes escondidas

A senadora Damares Alves (Rep-DF) relembrou acusações que sofreu de petistas sobre a situação dos indígenas no País e compara: “hoje sequer divulgam os dados sobre mortes de Yanomami”.

Pensando bem…

…após duas semanas desde a fraude na Venezuela, o pano passado pelo governo Lula virou lençol.

PODER SEM PUDOR

Inauguração solene

Tancredo Neves era favorito para o Senado, em Minas, quando o folclórico Zezinho Bonifácio anunciou que, no caso de vitória, ele trocaria a oposição pelo PDS, de apoio ao regime militar. Tancredo ficou furioso, quis chamar Zezinho de gagá, mas se conteve. Ficou com aquilo remoendo. Dias depois, chamou um assessor: “Aqui. Mande isso para a imprensa: ‘Essa declaração é pura protérvia do deputado José Bonifácio, e certamente decorreu de sua senectude’”. O assessor ponderou: “Mas, dr. Tancredo, ninguém vai entender isso…” Ele explicou: “Eu sei, eu sei. Mas vou ter a alegria de obrigar o Zezinho a inaugurar o dicionário, para saber se me xinga ou agradece.”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – redacao@diariodopoder.com.br)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

