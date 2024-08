Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 19 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Lógica de segurança

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia gaúcha reúne-se nesta segunda-feira, em audiência pública híbrida, para dialogar sobre a situação da segurança pública no RS. Sugerida pela deputada Bruna Rodrigues (PCdoB), a discussão deve abordar o atual modelo utilizado pelo setor para a proteção do Estado, no qual a parlamentar aponta uma série de questões que impactam determinados grupos sociais. “Existe uma lógica na política de segurança que determina os corpos que majoritariamente vão ocupar os presídios, que serão alvos da violência e do medo. Existe uma lógica na política de segurança que diz quais vozes serão silenciadas, quais funções e cargos serão desvalorizadas – financeiramente e, inclusive, mentalmente”, pontua Bruna.

Questão de saúde

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Proteína Animal do Parlamento gaúcho, Airton Artus (PDT), defendeu na última semana a ampliação do debate sobre o consumo da carne enquanto fator de saúde pública. O deputado pontua que o acesso ao produto vai além de uma questão econômica e comercial, e destaca que, ao contrário da estigmatização realizada historicamente no entorno da proteína animal, alimentos do gênero “fazem bem” para as pessoas. “A proteína é um alimento completo”, afirma Artus.

Comitê cultural

A Comissão de Educação do Legislativo estadual recebe nesta segunda-feira, em audiência pública, a apresentação do Comitê Cultural do RS. A estrutura do grupo será abordada em paralelo a um debate sobre o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, proposto pela bancada do PT na Casa Legislativa, que deve tratar dos avanços e desafios na implementação da política pública. Lançado em 2023 pelo governo federal, o PNCC busca fortalecer a democracia e a participação popular nas políticas socioculturais, a partir da atuação de uma rede de agentes, coletivos e instituições em diferentes frentes de trabalho.

Reconhecimento empresarial

O deputado Marcus Vinícius de Almeida (Progressistas) entregará na próxima semana, durante a “Segunda do Arroz” na Expointer, em Esteio, a Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia gaúcha à Santalúcia Alimentos – Blue Ville. Aprovada por unanimidade na Casa Legislativa, a homenagem deve reconhecer a contribuição e importância da empresa de Camaquã (RS), na Região da Costa Doce, para a cadeia produtiva do arroz e a economia local. “A Blue Ville não apenas fortalece a economia da Costa Doce, mas também é uma referência nacional no setor do arroz. É emprego, comida na mesa, uma força motriz que impulsiona todo um canto do Rio Grande e leva a qualidade do arroz gaúcho a todo o Brasil”, destaca Marcus.

Agosto Verde

O Palácio Farroupilha, sede do Legislativo gaúcho, terá sua fachada iluminada na cor verde nesta semana, em alusão à Lei Federal que institui a campanha “Agosto Verde: Mês da Primeira Infância”. A iniciativa, articulada no Parlamento estadual pela deputada Patrícia Alba (MDB), busca conscientizar a sociedade acerca da importância dos primeiros anos de vida, incentivando a concessão de atenção integral às gestantes e crianças de até seis anos e às suas famílias.

*brunolaux@pampa.com.br

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-381/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-08-19