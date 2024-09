Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 7 de setembro de 2024

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Manifestação de solidariedade

A deputada Bruna Rodrigues (PCdoB) manifestou solidariedade nesta sexta-feira à ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que relatou ter sido vítima de assédio sexual do ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Em uma publicação no Instagram, com uma foto ao lado da líder ministerial, a parlamentar gaúcha defendeu que a investigação seja feita e os fatos apurados, em paralelo à garantia do devido processo legal no entorno do caso. “Toda vez que tive a oportunidade de encontrar a ministra Anielle Franco, fiz questão de deixar meu afeto e meu carinho. Hoje é mais um daqueles dias em que queria poder não só abraçá-la, mas a todas as mulheres que se levantaram contra o assédio”, destacou Bruna.

Punição do contrabando

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, Elton Weber (PSB), reuniu-se nesta sexta-feira com o presidente da Afubra, Marcilio Drescher, para dialogar sobre o projeto de lei que pune estabelecimentos comerciais que comercializarem cigarros, vinhos e espumantes contrabandeados, falsificados ou adulterados. Com ampla expectativa em relação ao texto, o parlamentar destacou que o parecer do deputado Edivilson Brum (MDB) sobre a proposta está pronto para análise e que aguarda o avanço da questão “o mais rápido possível”. Para Weber, a medida é necessária para preservar as cadeias produtivas e a saúde do consumidor gaúcho, ameaçadas pela circulação de produtos clandestinos. “Este é um sério gargalo detectado pelas entidades, a punição dos estabelecimentos de comércio inexiste no Rio Grande do Sul, isto precisa acabar”, destaca o deputado.

Turismo rural

O deputado Eduardo Loureiro (PDT) participou nesta semana de um seminário na 11ª Feira da Agroindústria e Agricultura Familiar, em Santo Ângelo, sobre pautas relacionadas ao turismo rural no RS. Ao lado de lideranças locais e especialistas no assunto, o parlamentar dialogou sobre a criação de atrativos turísticos nas propriedades rurais gaúchas e a inserção deles em roteiros locais e regionais. “O turismo rural é um produto que agrega renda aos agricultores, estimulando a economia, fortalecendo e diversificando a atividade dos produtores rurais”, destacou Loureiro.

Vistoria hospitalar

O vice-presidente do Parlamento gaúcho, Paparico Bacchi (PL), visitou nesta semana a Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, em Tenente Portela, para verificar os serviços disponibilizados pela entidade à população. O deputado circulou pelas dependências da instituição, cumprimentando funcionários e dialogando com a presidente do hospital, Mirna Teresinha Kinsel Braucks, primeira presidente eleita para o gerenciamento do local. “Precisamos que gestores como Mirna permaneçam por muitos e muitos anos nas nossas instituições. Pessoas abnegadas e engajadas com o atendimento acolhedor às suas comunidades fazem a diferença no acolhimento e na resolução dos problemas em saúde que tanto afligem os municípios do interior do Estado”, pontuou Paparico.

Medidas para o agro

O líder da bancada do União Brasil na Assembleia gaúcha, deputado Aloísio Classmann, celebrou nesta semana os anúncios do governo federal sobre a regulamentação de medidas em apoio aos produtores rurais. Articulador de pautas do setor na Comissão de Agricultura da Casa, o parlamentar destacou que serão publicadas nos próximos dias, dentre outras ações, as normas da prorrogação dos financiamentos rurais para pagamento em até 8 anos, com um de carência, além da concessão de taxas especiais de juros aos agricultores. Classmann comemora ainda o anúncio da sanção sobre a “desnegativação” de produtores residentes nas cidades atingidas pela catástrofe de maio, para que possam ter acesso aos recursos de ajuda pós-crise climática.

