Cláudio Humberto Lula soube do assédio em 2023, mas demorou a agir

Por Cláudio Humberto | 7 de setembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A demora do governo de reagir ao escândalo sexual envolvendo o ex-ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) pode render ao presidente até acusação de crime de prevaricação, dizem opositores. O Planalto sabe de tudo desde 2023, segundo fontes do governo e o próprio Lula (PT) admitiu nesta sexta (6), durante entrevista. Só agiu após o vazamento da importunação sexual que vitimou até ministra de Estado, crime federal. A falante Anielle Franco (Igualdade Racial), porém, que vê crime até na expressão “buraco negro”, ficou calada para “não prejudicar o governo”.

Movida pela notícia

A Comissão de Ética, que virou caricatura sob a tutela de Lula, só agiu empurrada pelo escândalo, e a Polícia Federal resolveu abrir inquérito.

Perigo ambulante

Outras acusam o ex-ministro de importunação sexual, como a professora Isabel Rodrigues, que gravou vídeo corajoso expondo o ataque sofrido.

Aviso prévio

Foto de Janja com Anielle foi vista como aviso prévio da demissão. Mas a primeira-dama não postou uma palavra sequer de crítica ao ex-ministro.

Casa de ferreiro

Lula e Janja têm dificuldades de condenar casos assim, como quando um dos filhos do presidente foi acusado de espancar a ex-mulher.

Dificultar contrato israelense é lacração de Amorim

Não passa de lacração a ação do aspone para assuntos internacionais aleatórios de Lula (PT), Celso Amorim, para “travar” a compra de 36 veículos armados da israelense Elbit Systems pelo governo brasileiro. Amorim tenta faturar vitória nas manchetes, com a desculpa de que Israel declarou Lula persona non grata, após o petista equiparar a ação contra o Hamas ao Holocausto. Mas o aspone só atrapalha o inevitável: a compra à Elbit integra um programa das Forças Armadas de 2017.

Apenas mais um

O contrato de US$145 (R$750) milhões vencido pela Elbit em maio é apenas mais um para fornecer equipamentos como drones, armas etc.

Décadas de relações

A AEL Sistemas, subsidiária da Elbit, foi contratada para modernizar, em 2001, caças F-5 da FAB, que depois comprou diversos drones da Elbit.

Fornecedor conhecido

Em 2022, a FAB dispensou licitação no contrato de R$153 milhões com a AEL para apoio logístico e manutenção dos aviônicos dos F-5.

PT e PDT com Moraes

Os 12 senadores do PT+PDT declararam voto contra o impeachment de Alexandre de Moraes, diz o site votossenadores.com.br, da oposição. PSB e PSD, dois em cada . No total, 16. A favor já são 30 senadores.

Mecias no muro

Na bancada do Republicanos no Senado, só Mecias de Jesus (RR) não declarou voto a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, está “indefinido”. Os outros três parlamentares do partido são a favor.

Pelo impeachment

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) celebrou o placar (informal) do impeachment de Alexandre de Moraes, no Senado: “Só aumenta!” comemorou, mas são necessários 41 votos só para pautar o pedido.

Zero surpresa

Revoltou seguidores a publicação do Deputado Quaquá (PT-RJ), aquele que esbofeteou um colega na Câmara, falando sobre “perdão cristão” para Silvio Almeida, ex-Direitos Humanos, enrolado no escândalo sexual.

Ordem de silêncio

A PF apura se investigados “burlaram bloqueios judiciais” no ‘X’. Mas é o caso de sessões no Spaces, que são transmissão de áudio na rede e não postagens dos bloqueados. É uma espécie de bate-papo com plateia do qual participam convidados hospedados por outro usuário do ‘X.

China na Zona Franca

A chinesa Deye, que fabrica inversores solares, baterias e soluções de conforto ambiental, escolheu o Brasil para a abertura de sua primeira fábrica fora da China. Será no Polo Industrial de Manaus. Mil empregos.

Conta só cresce

O governo Lula (PT) conseguiu torrar mais de R$40 milhões com viagens nos últimos dez dias. No total, já são R$1,06 bilhão com diárias e passagens pagas a servidores federais somente em 2024.

Combinação petista

O deputado Evair de Melo (PP-ES) definiu o que chamou de “diferença clara”: “governo Bolsonaro: contas equilibradas e menos impostos. Governo do PT: impostos nas alturas e contas no vermelho”.

Pensando bem…

…e diga o verde‐louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado.

PODER SEM PUDOR

A vida privada é pública

Repórter da Manchete, o sempre competente e corajoso Alexandre Garcia informou certa vez que o presidente João Figueiredo devorava barras de chocolate que escondia numa lata, na cozinha da Granja do Torto. O general acabara de ser operado do coração. Ficou furioso. Ordenou investigação para identificar o auxiliar que vazara a informação e mandou um recado mal-educado ao jornalista, acusando-o de invadir sua privacidade. Alexandre respondeu por carta, argumentando que, ao aceitar ser presidente, ele abriu mão da privacidade. E advertiu que o chocolate fazia mal também ao País, com o risco de entupir outra artéria. Conhecido pelo jeito duro e até truculento, o general Figueiredo teve uma reação inesperada. Em carta a Alexandre – que a guarda até hoje – ele reconheceu que o jornalista tinha razão.

