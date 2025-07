Cláudio Humberto Lula ignora aliado comercial, mas quer visitar ladra

Por Cláudio Humberto | 2 de julho de 2025

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Entre um compromisso e outro na 66ª Cúpula de governantes de países do Mercosul, Lula (PT) tenta encaixar visita a Cristina Kirchner, que cumpre seis anos de prisão por ladroagem. A ex-presidente foi condenada por roubar dinheiro público em 51 contratos de obras. A menos que ocorra algo imprevisto, Lula não terá reunião bilateral com Javier Milei, presidente da Argentina, país de relações históricas e 3º maior parceiro comercial do Brasil, atrás só da China e Estados Unidos.

A verdade dói

O clima azedou quando Milei chamou Lula de ladrão e “dinossauro idiota”. O líder argentino não se desculpou: “são verdades”, disse.

Primarismo lulista

Lula não entende que países têm interesses. Desde que assumiu, em cerimônia com Jair Bolsonaro presente, Milei e Lula não se reuniram.

Fascínio ou fetiche?

Lula autorizou em abril o “resgate” da ex-primeira dama do Peru Nadine Heredia, condenada a 15 anos por corrupção, em um jatinho da FAB.

Sem explicação

Mesmo sem ter relação com o novo vexame de Lula, a Secom do Planalto foi procurada para se posicionar. O espaço segue aberto.

Ação no STF reitera tentativa de anular o Congresso

A “judicialização” de outra decisão do Congresso, agora para empurrar goela abaixo dos brasileiros o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Lula apenas reitera o plano petista governar com os parceiraços de toga, ignorando e até anulando o Poder Legislativo. Lula percebeu que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) quase todos aliados, podem viabilizar sonhos autoritários de compensar a falta de votos no Congresso com o apetite legislador do STF.

Sem Legislativo, é ditadura

Não se vê em Brasília muitos conhecedores de História lembrando que todas as ditaduras começam pela neutralização do Poder Legislativo.

Nem sombra do que foi

Lula III é a pior versão do político que encantava interlocutores e os convencia, até fazer opção pela idéia de jerico do Mensalão.

Um líder ultrapassado

Como observou o jornalista Guilherme Macalossi no Diário do Poder, o astuto Lula virou um líder ultrapassado e até desinteressado no cargo.

Vergonha alheia

Admitir o problema é o primeiro passo para resolvê-lo, mas Lula está longe disso. Político decadente dentro e fora do Brasil, diz a britânica Economist, envergonha os brasileiros buscando visitar uma ladra.

Oportunismo in natura

Nota da área de propaganda do Planalto informou a jornalistas locais que em maio foram gerados 3 mil empregos com carteira assinada no DF. Faltou dizer que o governo federal nada tem a ver com isso.

Uber FAB

Viraliza nas redes sociais vídeo produzido por inteligência artificial com imagem da primeira-dama Janja segurando sacolas de lojas de grife ao lado de um jatinho: “Acabei de chegar de Paris e já pedi o Uber FAB”.

Reino da ignorância

Após as posições trocadas de Estados no mapa do IBGE, o deputado Marcel van Hatten (Novo-RS) desabafou: “Nem da geografia mais básica, primeira série do Ensino Fundamental, o IBGE entende mais”.

Brasília esvaziada

Dureza encontrar autoridades em Brasília estes dias. Viajaram (por nossa conta) para mais uma edição do “Gilmarpalooza”, evento do ministro Gilmar Mendes (STF) na Europa em Lisboa.

Inflação boa?

Entre as 25 maiores economias, o Brasil tem a quarta maior inflação, segundo site especializado Trading Economics. Perde para Argentina, Turquia e Rússia, este em guerra há mais de três anos.

Mínimo paulista

“Aumento salário mínimo” entrou para os assuntos mais buscados no Google no Brasil. Mas a notícia é regional: o novo valor de R$1.804 é o novo piso no Estado de São Paulo, R$286 a mais que o nacional.

Enfaticamente contra

Através da assessoria, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, diz que foi o único deputado do partido a não votar contra o aumento do IOF por estar “em vôo”, mas seria “enfaticamente contra”. Ah, bom.

Pensando bem…

…teve até “estudo” para tentar justificar o tapetão.

PODER SEM PUDOR

Poço de mágoas

Tentando se livrar do assédio dos repórteres, o então candidato de Lula à presidência da Câmara, Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP), deixou escapar: “O deputado João Paulo Cunha chega tarde à minha campanha…” Referia-se também petista que ocupava o cargo e relutava em apoiá-lo, como grande parte do PT, que preferia votar no deputado Virgílio Guimarães (T-MG), escorraçado por Lula. Advertido por assessores, Greenhalgh tentou corrigir: “⁠Eu quis dizer que ele chega à tarde para a minha campanha…” A lorota não impediu sua derrota para Severino Cavalcante (PP-PE), que teve apoio de Virgílio.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

