Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 9 de setembro de 2024

Deputado Elton Weber (PSB). (Foto: Arquivo/AL-RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

Deputado Por Um Dia

A Assembleia gaúcha promove nesta segunda-feira a 54ª edição do programa “Deputado Por Um Dia”. A ação oferece a alunos de escolas públicas e privadas do RS a vivência do cotidiano parlamentar e da democracia representativa, praticados na Casa Legislativa. Reunindo estudantes de 1999, a ação permite aos participantes elaborar projetos de lei, além de realizar a defesa e votação das propostas, da mesma forma como acontece em uma sessão deliberativa do Parlamento gaúcho. Na edição deste ano, participarão do evento integrantes de cinco instituições de ensino, localizadas, respectivamente, em Caxias do Sul, Giruá, Pelotas, Pinhal e Santiago.

Pauta de votações

O Legislativo gaúcho pode votar nesta terça-feira o Projeto de Lei Complementar do Executivo estadual que trata da estratégia de pessoal para órgãos da segurança pública do Estado. Tramitando em regime de urgência desde o mês passado, o texto propõe alterações nas carreiras e funções de quadros da Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Instituto Geral de Perícias e Susepe. Além da proposta, há outras quatro matérias previstas para análise na sessão plenária ordinária desta semana.

Dignidade para idosos

O deputado Airton Artus (PDT) tornou a defender nas redes sociais o avanço do projeto de lei “Terceira Idade com Dignidade”, de sua autoria, frente a uma pesquisa do IBGE que apontou o RS como o Estado com maior taxa de idosos em asilos. O parlamentar destaca que a medida deve auxiliar, de forma estruturada, no acolhimento à pessoa idosa em estado de vulnerabilidade física ou social, que necessite de internação em casa geriátrica privada. “Esta inserção do idoso no residencial geriátrico particular ocorreria a partir do sistema de parceria tripartite, que consiste na divisão da responsabilidade entre estado, município e beneficiário. E é também uma forma de garantir que a lei federal já existente possa ser executada”, pontua Artus.

Setembro Dourado

O Espaço de Exposição Deputado Carlos Santos, no Palácio Farroupilha, recebe nesta semana a mostra “Setembro Dourado – Mês de Conscientização sobre o Câncer Infantil”. Articulada pelo deputado Capitão Martim (Republicanos) na Assembleia gaúcha, a iniciativa segue a campanha global que reforça a importância do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento adequado da doença, que são fundamentais para aumentar as chances de cura e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Trajetória reconhecida

O Parlamento estadual concederá nesta terça-feira a Medalha da 56ª Legislatura ao fundador da Germânia Móveis, de Nova Petrópolis, Virgílio Khel. Sugerida pelo deputado Elton Weber (PSB), a honraria visa reconhecer a contribuição do empresário para o desenvolvimento socioeconômico da região e do RS. O parlamentar destaca o espírito empreendedor e determinação do homenageado, salientando sua trajetória profissional, iniciada em um “barracão” às margens da RS-235, com apenas três funcionários e alguns maquinários. “Seu Virgílio é um visionário, um empreendedor de mãos cheias, que sempre soube valorizar suas origens, inovar no momento certo e tomar sábias decisões que permitiram construir um sólido negócio que é o sustento de centenas de pessoas, gera empregos, tributos e torna o dia a dia das pessoas mais bonito e confortável”, pontua Weber.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

