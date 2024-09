Colunistas Jair Bolsonaro defende anistia para os presos de 8 de janeiro

Por Flavio Pereira | 9 de setembro de 2024

Ex-presidente discursou no ato realizado sábado, 7 de Setembro, na avenida Paulista. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou sábado (7 ) no ato realizado na Av. Paulista, e defendeu a anistia para os presos de 8 de janeiro. Bolsonaro acredita que diante dos fatos novos surgidos, indicando a forma como se instruem os processos pelo ministro Alexandre de Moraes, a sua inelegibilidade determinada pela Justiça Eleitoral vai ser revertida pelo Congresso Nacional. O ex-presidente encerrou seu discurso defendendo o impeachment de Moraes, tal como está regulado pela Constituição:

-“Devemos botar freios através dos dispositivos constitucionais naqueles que saem, que rompem o limite das quatro linhas da nossa Constituição. E eu espero que o Senado bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva”, disse.

PL da Anistia na pauta desta terça-feira

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Caroline de Toni (PL-SC), pautou o Projeto de Lei 2858/22, conhecido como o PL da Anistia, para a próxima sessão do colegiado, na terça-feira (10).

Forte presença de Congressistas no ato da avenida Paulista

Pelo menos 67 deputados federais e senadores participaram do ato na avenida Paulista, para reforçar o pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. O deputado federal gaúcho Marcel Van Hattem, garantiu que o novo pedido de impeachment será acompanhado, “e vamos pressionar cada senador, para que se manifeste sobre esse pedido, porque eles são os responsáveis por realizar o processo de impeachment contra Moraes”.

Kassab não obedece Lula e PSD fica esfriado no governo

O PSD de Gilberto Kassab ficou enfraquecido junto ao Governo Lula. Tudo porque Kassab, presidente do PSD negou pedido para retirar a candidatura de Antonio Brito (PSD/BA) ao comando da Câmara. Lula diz oficialmente que não se envolve na disputa do comando da Câmara., Mas torce e trabalha por Hugo Motta (Republicanos-PB) e espera que Brito e Elmar Nascimento (União Brasil-BA), desistam e deixem Motta como candidato único.

PSD tem um pé no governo Lula, e outro no governo de Tarcísio

O problema é que o PSD é cobra de duas cabeças, segundo interlocutores do Governo: tem três ministérios no governo — Agricultura, Pesca e Minas e Energia —, e ao mesmo tempo, seu presidente nacional é o secretário estadual de governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado para disputar a Presidência da República contra Lula em 2026.

Após desfile, churrasco fechado reuniu Governo/STF

Encerrado o desfile de 7 de Setembro na Praça dos Três Poderes com escassa presença popular, ministros do STF foram a um churrasco fechado com o presidente Lula, no Palácio da Alvorada. Participaram Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli. Da parte do Governo, os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Jader Filho (Cidades), José Múcio Monteiro (Defesa), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Paulo Pimenta, e Wellington Dias (Desenvolvimento Social) que saiu mais cedo. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara Arthur Lira, não compareceram.

Zucco define roteiro de Bolsonaro no RS

Ontem, o deputado federal Zucco definiu o roteiro do ex-presidente Jair Bolsonaro no Estado, a partir do dia 12. Zucco disse que ele e Bolsonaro deixam Brasília, no dia 12, e chegam a Pelotas no final da manhã. Entre os municípios visitados entre os dias 12 e 14, estarão Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Passo Fundo.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

