Por Leandro Mazzini | 9 de setembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O mercado de combustíveis do Brasil está em alerta: circula no setor a informação de que uma grande refinaria do Sul do País estaria fornecendo solvente para adulteradores de gasolina e etanol nas ruas de São Paulo. Segundo as mesmas fontes do mercado, esse produto estaria sendo vendido sem marcação compulsória – a qual serve exatamente para evitar a adulteração de combustíveis. Mas o que mais chama atenção, pasmem, essa grande refinaria sulista é controlada por afiliadas do famoso Instituto Combustível Legal, o ICL.

Cala a boca aí, po!

O 7 de Setembro ferveu em alfinetadas verbais na Av. Paulista. Pablo Marçal (PRTB), candidato a prefeito, não foi o único a ser constrangido, barrado no trio elétrico. Jair Bolsonaro interrompeu seu discurso e deu uma bronca em alto som, ao microfone, na deputada Carla Zambelli (PL-SP), que discursava em outro trio perto enquanto o ‘chefe’ falava. O clima não está bom entre os dois desde a derrota dele em 2022.

Clima ruim

O representante do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos (OEA), o diplomata Benoni Belli, foi orientado pelo chanceler Mauro Vieira e pelo assessor especial da Presidência, Celso Amorim, a evitar entrevistas e sequer soltar alguma vírgula em nota sobre o aloprado processo eleitoral da Venezuela. E a OEA passou a ver com maus olhos a posição duvidosa do Brasil no caso.

Que passeio

O deputado Ricardo Ayres (Rep-TO) aprovou na Comissão de Viação e Transportes requerimento para uma comitiva representar o colegiado em missão oficial (com tudo pago por você) na COP-29, em Baku, Azerbaijão, de 11 a 22 de novembro. “A Comissão desempenha papel crucial na Conferência das Partes”. Bem sabemos…

Ele não esqueceu

Lula da Silva lembra a aliados suas agruras na Câmara com as candidaturas fracassadas dos petistas Eduardo Greenhalgh (SP) e Arlindo Chinaglia (SP). Arthur Lira (PP-AL), que trabalha para fazer o sucessor em nome de consenso com o Palácio, tem a garantia de que os ministros palacianos não vão se meter. A despeito do cenário, Antonio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União-BA) vão manter suas candidaturas.

Gestão em alta

Só duas cidades de Minas Gerais, o Estado com maior número delas no País, apareceram no tradicional ranking de eficiência dos municípios realizado pelo Grupo Folha (SP): a capital BH e Muriaé, na zona da mata. A Folha analisa dados de 5.272 municípios (95% do Brasil) em especial de saneamento, gestão, saúde e educação.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

